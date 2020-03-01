【柏林影展】伊朗導演奪最高榮譽金熊獎　被禁出國隔空領獎

第70屆柏林影展於香港時間今日凌晨頒發各大獎項，最高榮譽金熊獎由伊朗導演Mohammad Rasoulof作品《There Is No Evil》，但由於被政府禁止出境，導演無法親自領獎，改由有份演出電影的女兒Baran Rasoulof代領，Baran於現場用手機與父親視訊，讓他隔空發表得獎感受。

Mohammad Rasoulof被禁出境，由女兒代領獎。（Getty Images）

《There Is No Evil》探討伊朗的死刑制度，導演Mohammad Rasoulof於2010年被國家拘捕，理由是「圖謀威脅國家安全及散播顛覆體制的言論」，並判予6年徒刑及20年內禁止拍片、接受採訪及出國，後減刑為判監一年。今次獲獎，導演表示：「感謝為這部電影遭受生命威脅的劇組人員。」

洪常秀奪得最佳導演。（Getty Images）

而最佳導演就落入南韓導演洪常秀手中，他憑電影《逃跑的女人》（도망친 여자）獲獎，不過焦點主要落在他跟女主角金敏喜的不倫戀。2015年爆出他背著太太跟作品《這時對，那時錯》（지금은맞고그때는틀리다）女主角金敏喜有染，金亦成為洪的御用女主角；3年前洪憑《獨自在夜晚的海邊》（밤의 해변에서 혼자）參展柏林，電影亦由金敏喜任女主角，二人不避諱在首映禮紅地氈上牽手宣示戀情，而洪今次奪獎，在觀眾席的金敏喜亦起立祝賀男友，而洪就叫現場觀眾為金及另一位女主角鼓掌。

大會宣布洪常秀奪獎時，洪跟女友金敏喜緊緊擁抱。（影片截圖）

蔡明亮憑《日子》奪得「泰迪熊評審團獎」。（Getty Images）

除了南韓電影外，台灣蔡明亮亦憑《日子》奪得「泰迪熊評審團獎」，蔡上台領獎時表示：「我要把這個獎獻給我生活的一個最開放、最自由、最有包容力的，我生長生活的地方台灣，謝謝，她在前年通過了婚姻平權法，我希望更多的國家跟上來。」

「泰迪熊獎」為LGBTQ題材而設，為同志電影中的最高榮譽，香港導演關錦鵬於1998年憑《愈快樂愈墮落》贏得「泰迪熊獎」的最佳劇情片。