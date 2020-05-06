金像獎2020｜易烊千璽少年走紅非僥倖　曾被指顏值低拖垮男團人氣

雖然今屆香港電影金像獎因疫情的關係，取消了實體頒獎禮，不過今年的提名名單上，有不少新臉孔的演員入圍，為影圈帶來很大的新鮮感。 當中，最矚目的相信就是年僅19歲的易烊千璽，憑《少年的你》同時提名最佳新演員及最佳男主角，挑戰古天樂及郭富城等影帝級人馬，成為史上最年輕的入圍影帝。結果擊敗劉俊謙、區嘉雯奪得最佳新演員。

易烊千璽在戲中剃了一頭極短髮。（《少年的你》劇照）

丟低偶像派包袱

《少年的你》改篇自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，由曾國祥執導，《七月與安生》班底製作，周冬雨、易烊千璽主演。看電影的名字，可能會以為是一部校園愛情片，但其實故事是由一件校園欺凌事件說起，漸漸發展成一單懸疑命案。

易烊千璽在戲中飾演角色劉北山，成績不好從小就混跡街頭，古惑仔形象完全與他過往走偶像派的路線差別很大，易烊千璽細膩和精湛的演繹，令人刮目相看。現年只有19歲的易烊千璽年紀輕輕，但其實入行已超過10年，5歲時首登電視螢幕，之後開始拍電視劇、拍綜藝節目。

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從小就排滿密麻麻的興趣班

易烊千璽兩歲時全家搬到北京居住，從小他就學習各式各樣的才藝，學跳舞、學樂器、練習書法，代價卻是犧牲了不少童年時光，他曾在訪問被問到5歲就開始密集地參加這樣多興趣班，感覺如何，他當時只簡單地說，自己沒有覺得很開心，但也習慣了這模式。

媽媽幫易烊千璽的課餘時間擠滿了各樣的才藝訓練班，他曾經透露自己沒有對此很抗拒，覺得媽媽說學習後能變得更有才華便努力地學，他懂得跳拉丁舞、現代舞、民族舞、玩魔術、跆拳道、結他、畫畫等等，多才多藝在入行後無疑成為他的優勢。2009年，他加入「飛炫少年」組合，兩年後退出。2013年他加入TF家族，以「TFBOYS」組合的成員身分出道，13歲就開始成名。

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易烊千璽被指整容又盛傳他扮有錢仔

正式以組合身份後出道，易烊千璽得到更多的是名氣，但失去更多的就是自由的時間，他曾經透露覺得最可惜的是未能與同齡的人一樣上學。易烊千璽加入「TFBOYS」後，成為少年偶像，18歲成立自己的公司，去年更登上福布斯中國名人榜的第八名。

易烊千璽從小在鎂光燈下長大，但演藝路其實並不是一帆風順，他加入「TFBOYS」後，剛出道時曾被網民批評外表不亮眼，拖累組合的形象。長大後他撇掉稚氣，外表打扮更帥氣，輪廓更突出，就令他面對整容的傳聞。

陳念因為為朋友遺體蓋上一件外套而受到校園欺凌。（《少年的你》劇照）

私下生活好貼地 仲試過做外賣員

易烊千璽曾在節目上「爆響口」指爸爸是公司總裁，但外界就盛傳他只是扮富二代，家底並不如外界所指那麼富裕，連父母及親友都被傳媒追訪。

其實，無論易烊千璽的家底如何，他私下生活是相當貼地。他曾在節目上自爆，很久之前試過送外賣，送過幾張單。他坦言因為送的距離很近，一單只賺4、5元，萬一遲到了中介平台更會扣錢，言語間感嘆外賣員這份工，其實很不易打，是體驗生活的一種。

易烊千璽與女主角周冬雨談了一場不單純也不是一般人能承受的戀愛。（《少年的你》劇照）

易烊千璽從小就出道，網民聽到他做過送外賣這消息都覺得很驚訝，好奇他一天是否有48小時。有粉絲就推測他可能是為了體驗生活，同時也聯想起他曾在五月天的《成名在望》MV中，飾演了一個外賣員，穿起紅色制服的他可是相當誠懇敬業。

雖然易烊千璽成名後伴來不少負面新聞，不過其實他的努力是有目共睹，正如他在《少年的你》演出精湛已叫外界驚豔，相信影迷也很期待他在影圈會有更多發展。