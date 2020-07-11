星爺研究院｜《少林足球》豬肉佬道具變老友　「家庭聚會預埋我」

《少林足球》是周星馳2001年作品，20年來一直備受推崇。而且戲中大小角色都有戲可演，無論是一眾師兄弟還是在饅頭店要爆的醬爆，都非常出色。

今次《星爺研究院》要介紹的，就是一心想成為偉大舞蹈家的豬肉佬，他本人叫楊能，正職是道具手足，早在永盛年代已跟周星馳合作，拍完《喜劇之王》後更成為心腹好友，二人友誼緣於共同嗜好︰打桌球。

楊能喜感十足，而且有求必應，訪問要他重演豬肉佬造型都冇問題。(陳順禎 攝)

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道具入行30年，成龍曾考佢牌楊能是道具手足出身， 1979加入TVB，因為參予罷工行動遭解僱，轉戰廣告界，再投身電影，首部參與製作的電影是《涼茶‧馬尾‧飛機頭》。入行近30年，最難忘一次是參與成龍電影拍攝，成龍突然考佢牌。「佢問︰『阿能，我想要一個炸彈，你需要幾耐？』我答他大概3小時左右。想不到他一句好呀！然後叫全廠熄燈，邊聽他講故事邊等我。」

當時百幾人開工，成龍一句熄燈，大家人工照計，只有他一人在忙。「他刻意這樣做的，可能未有個炸彈拍不到打後的場次，但我就好大壓力。」結果，楊能在比原定時間遲10分鐘完成，「收貨！完全收貨，其實我笨了，講少了，應該說4小時。」

雖然楊能記不起當時是跟成龍大哥拍哪部戲，不過在《警察故事續集》入面，應該要面對炸彈狂徒，戲內就有大量爆炸場面。(《驚察故事續集》劇照)

這位豬肉佬沒有唏噓嘅鬚根，亦沒有dry martini，但就有偉大的夢想成為舞蹈家，令觀眾留下深刻印象。（《少林足球》影片截圖）

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由道具變波友再變老友隨後因為多參與永盛電影的製作，從而認識周星馳。「當時只是點頭之交，到拍完《喜劇之王》之後，周生突然致電我，『楊能，是否有空？』出來跟我打波（桌球），自此便日日都約我去打波。」

有睇《龍的傳人》，就知星爺不單止識打桌球，甚至可以用「精」來形容，左右手都擅長。楊能自問只是打得不過不失，喜歡約他切磋相信都只是傾得埋，跟技術無關。為追求刺激感，星爺有時會提議打錢，100元一鋪。「有時會故意輸給我，再打趣地說︰『今日打得好好喎！贏到我』」。

打桌球都是星爺嗜好，在《龍的傳人》中便發揮得淋漓盡致。（《龍的傳人》劇照）

後來有一次，星爺提意打大點，一萬元一局！「我想一想，就答好呀！」第一局楊能勝，星爺不服輸要求打第二局，還將注碼兩萬！但星爺不停輸，如是者打到最高紀錄一局。「周生，你欠我20萬」楊能說。此時星爺答應打多局，最後一局！「結果當然是他反勝吧！然後他跟我說︰『哎呀，不好意思，你跌了20萬，沒辦法啦！』好明顯前幾局都是故意讓我，而我起初答得這麼爽快，因為明知就算輸了，他都不用找數，我贏了亦一樣，大家都是求開心。」

拍攝《美人魚》時，館長一角更吃重，有機會跟星爺到內地同台宣傳。（相片由受訪者提供）

楊能透露，跟星爺打波有度好，就是之後總會有餐食，「你知他去得的地方都不會差。」不過最好笑是有次照樣去飯局，殊不知去到才知星爺一家人都到齊，坐定定。「原來是他的家庭聚會，家姐、爸爸、媽媽、妹妹、妹夫等等都到齊，只有我一個外人，那次非常尷尬，但亦因為那次，我認識了星媽。」