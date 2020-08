勒邦占士《太空也入樽2》湖水藍戰衣大公開　畫風承襲首集感覺

NBA大帝勒邦占士(LeBron James)攜手《黑豹 Black Panther》導演Ryan Coogler打造的《太空也入樽2 Space Jam: A New Legacy》發佈先導視頻,占士向大家款款走來。

這部續集副片名為「A new Legacy」。該片早前確定的檔期是2021年7月16日,新冠疫情拖累了很多劇組的開拍進度,未知會否影響該片的檔期。

勒邦占士在IG PO出《太空也入樽2》先導影片,超搶眼的湖水藍色波衫成為焦點,畫風確有沿襲首集的既視感:

除了占士外,《鐵甲奇俠 Ironman》系列的「戰爭機器」Don Cheadle在片中扮演反派,《陰屍路 The Walking Dead》女星Sonequa Martin將在片中扮演占士的妻子,當然還會有不少NBA巨星會客串這部電影。

1996年推出的真人動畫電影《太空也入樽》由「籃球之神」米高佐敦 (Michael Jordan)和賓尼兔擔當主角,有不少NBA球星客串,當時在全球狂攬2.5億美元,至今仍是票房最高的籃球電影。

1996年的《太空也入樽》破天荒將真人與動畫結合,雖然綠幕技術比較Raw,但依然看得不少籃球迷、動畫迷津津有味,是一代集體回憶:

續集的推出離《太空也入樽》第一部已經有24年之久,在此期間有過各種傳聞,許多導演和編劇都介入過這個項目,包括《狂野時速 The Fast and the Furious》系列導演林詣彬(他目前仍是執行製片人之一)。目前確定的製片人是《黑豹》導演Ryan Coogler,導演為《閨蜜假期 Girls Trip》的Malcolm D. Lee。

「與《太空也入樽》的合作將不僅僅是我和賓尼兔在一起的故事。」占士說:

電影將會有更宏大的東西。我希望讓孩子們明白,如果他們不放棄夢想,他們會感到多麼有力量,他們會變得多麼有力量。我認為Ryan此前的作品,已經做到了這些,他給予很多人鼓勵。

【本文獲「時光網」授權轉載。】