陳法拉短片《雁南飛》勇奪7獎　「當日重返校園都是想提升自己」

由陳法拉主演，華人女導演元圓執導的短片《雁南飛》，已累積奪得7個國際性獎項，包括： 康城電影節青年導演獎、法國獲勝者、金屏學生電影、2020年香港國際電影節中國冠軍等。法拉知道後非常興奮。「我跟導演都是工作了一段時間才重返校園，都是想提升自己，大家有很多共同話題，惺惺相惜。」而導演元圓亦感謝法拉當日不嫌劇組食得差住不好，一個人隻身來拍攝現場支持。

陳法拉與導演元在紐約讀書時認識，大家惺惺相惜。（電影花絮）

導演元圓於紐約大學就讀，之前在安樂電影公司工作，協助老闆江志強先生創作的《臥虎藏龍》、《英雄》等電影項目，對於今次憑《雁南飛》在國際廣為認識，導演元圓直言很開心遇到這個拍攝團隊，包括陳法拉和女主角小女孩查蘇娜，其中法拉的加入，元圓直言是一件幸運的事。

《雁南飛》演員包括陳法拉、男主角Tungalag及小女孩查蘇娜。（電影劇照）

因《衝上雲霄2》留下深刻印象

導演元圓︰「由於我們的經費有限，我們的吃住條件都不是很好，她就是一個人加一個行李箱就來到了劇組。法拉非常體諒我們的製作條件，從沒有一句怨言，跟所有工作人員都相處得很好，與戲中女主角查蘇娜，很快便熟下來，小小年紀的查蘇娜每到拍攝的間隙就去找法拉擁抱，很親切。除此之外，全片有一半的演員都是非職業演員，包括主演查蘇娜，拍攝前我們和演員一起圍讀劇本和排練，法拉也在排練中貢獻了很多寶貴的意見！能得到她的支持實在是很幸運的一件事。」

其實導演因為大學時看《衝上雲霄2》，法拉的演出給她留下深刻印象，從來沒有想過法拉會對我的短片有興趣。「當我們在找演員時，法拉看到我們一個紐約製片人轉發的訊息，於是在去中國籌備前，我倆在紐約大學附近的一間小店見面，大家聊了很多表演和導演訓練的經驗，聊個不亦樂乎，我完全忘記了眼前正是位大明星，能感受到法拉對表演的熱愛，願意對不一樣的角色進行嘗試。法拉對這個故事的情感很能體會，也能夠抓到角色的特質。」

陳法拉在《衝上雲霄2》最大功勞，就是提供了這些截圖供大家在放假最後一日用，非常到位。（影片截圖）

至於法拉回覆《香港01》訪問時，表示想當日認識導演，都有種惺惺相惜的感覺。「我跟導演都是工作了一段時間才重返校園，都是想提升自己，學多一點東西，當時大家都身處紐約做學生，有很多共同話題，惺惺相惜。她每次有獎項入圍或得獎，都會傳短訊給我，每次聽到都好開心，希望她繼續拍多些好作品給大家欣賞。」