譚炳文逝世｜為尤伯連納戒煙宣傳片配音　搞到收入勁減大呻︰老襯

「配音王」譚炳文，今年6月發現自己患上肺癌，昨晚（4日）因呼吸困難入院，經診治後今早11點離世，終年86歲。譚炳文由播音員出身，參與不少配音工作，台灣劇集《包青天》的包拯，以及《IQ博士》的「宇宙大王」，都是炳哥力作。而對於年長一輩朋友，其另一經典應該是為美國癌症協會，由尤伯連納拍攝的戒煙宣傳片配音，一句︰「唔好食煙，千祈唔好食煙」鏗鏘有力。

譚炳文一直有為不少廣告配音賺外快。（資料圖片）

美國影星尤伯連納，1956年以首部主演的電影《國王與我》（The King and I），聲名大噪，隨後作品《十誡》與《真假公主》等，同樣大受歡迎。可惜後來因長期吸煙引發肺癌，1985年10月10日離世，終年65歲。而他在逝世前九個月，接受早晨節目《早安美國》（Good Morning America）訪問時，表示後悔沒有戒煙，導致患肺癌，藉此呼籲世人不要吸煙。事後該片段被美國癌症協會（American Cancer Society）製作成商業廣告，而譚炳文作為尤伯連納，香港御用配音員，該宣傳片亦由他配音。

「唔好食煙，無論點都好，千企唔好食煙」基本上見到這個畫面就想起這句說話。 （影片截圖）

譚炳文以一貫鏗鏘而沉實的聲線配上，全文為：「當我知道自己患上絕症已經係時日無多，我好想拍套宣傳短片，同你哋講，我而家要離開呢個世界，但我要話畀你哋知，唔好食煙，無論點都好，千祈唔好食煙，如果我以前冇食煙，我好相信我而家唔會喺呢度同你哋講我生肺癌嘅嘢。」

廣告推出後，相當震撼，警世味濃，但正因為影響力廣，竟間接令炳哥的收入大減？他早年接受傳媒表示：「呢個真係老襯，當時配了這個禁煙廣告，搞到其他廣告冇晒，真係慘。」更無奈是，事隔35年，炳哥跟尤伯連納同樣地不幸因肺癌離逝。

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