《731》溫碧霞公布參與演出　與張家輝鬥瘦？「好有挑戰性」

日前張家輝出席陳木勝喪禮，被發現身形激瘦，疑為電影《731》拍攝做準備。電影籌拍一直保密，其他卡士都未有透露，而早前溫碧霞（Irene）出席在吉林長春舉行的《第15屆中國長春電影節》電影《731》發佈會上，便公布自己將會參與演出該片，她透露《731》是一部揭露侵華日軍發動細菌戰罪的歷史電影，除了張家輝主演，將會再有幾位大卡士陸續公佈。

日前溫碧霞出席長春電影節活動，宣布將參與電影《731》拍攝。（大會相片）

原來自Irene接拍《731》以來，都一直保密，完全沒向外界透露半點風聲，她表示心情相當期待：「因為要留待長春電影節發佈會至可以公佈，所以要好保密，《731》呢部電影係好大製作。」

電影《731》首張海報。（網上圖片）

由於張家輝的激瘦演出，大家都對該片頗有期待，至於溫碧霞將會演甚麼角色？她就繼續保持神秘：「因為角色比較秘密，暫時也不能透露，總之，我演的角色好有發揮及挑戰性，其實有份參與已經好榮幸，好有意義，有份參與見證歷史的大電影。」

溫碧霞暫時未能透露角色內容，只有待進一步的消息發布。（大會相片）

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