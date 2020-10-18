《決戰非常外公》羅拔迪尼路佔領睡房　孫仔實行無差別反擊

問阿孫錫唔錫家中四大長老？通常都會話錫！係，因為唔係一齊住嘛？如果有一日外公要同你住，仲霸埋你間房，到時你又問問個孫有咩意見？電影《決戰非常外公》講獨居外公羅拔迪尼路終日鬱鬱寡歡，做女的奧瑪花曼擔心會出事，成功說服老人家搬來一齊住，但條件是要孫仔彼得讓出自己的房間，自己就要搬到天花板漏水兼有老鼠的閣樓住。一向是屋企小霸王的彼得，雖然很愛阿公但又不甘心，在好友們的搧風點火下，竟決定向阿公宣戰，誓要將外公趕走，搶回房間！(上映日期︰10月22日)

老人家一直相量點對付孫仔。（劇照）

《決戰非常外公》雖然改編自兒童讀物，但戲中羅拔迪尼路和乖孫彼得以整蠱對方互毆的橋段卻絕不兒戲，為了令觀眾感受到外公和乖孫之間的戰爭不斷升溫，片中很多互整場面都「去到盡」，務求達到瘋狂爆笑的效果。現年77歲的羅拔迪尼路自《非常外父》系列後，打開了喜劇路線，到《決戰非常外公》已是喜劇老手，但今次在片中仍有破格演出，被彼得整蠱到在女婿面前兩度「露鳥」，其中一幕更要與長達2公尺的真實巨蟒同床共枕！

呢幕唔係剃鬚咁簡單，其實係中伏。(劇照)

羅拔回想這幕大戰：「劇組找來了一條很巨大的蟒蛇真身上陣，牠被放到我的棉被裡，我隔著睡衣都能感覺到它爬過我後背冰冷的感覺。」而這場戲的另一苦主是飾演羅拔女兒的奧瑪花曼，她說：「那條跟羅拔同床的蛇最後跑到我的車上，我在停車等候紅綠燈的時候，牠爬上我的座椅並繞過我的脖子。」奧瑪花曼與大蟒蛇近距離演對手戲時，連呼吸都不敢太用力，怕讓蛇受到驚嚇而受傷。