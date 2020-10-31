辛康納利逝世︱第一代007曾命喪香港？　第7次演占士邦唔係正版

英國老牌影星辛康納利（Sean Connery）今日（31/10）逝世，享年90歲。辛康納利的經典角色無數，但最深入民心的，始終是「占士邦／007」系列。1962年上映的《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）是他首次演「占士邦」的角色，當時電影只有100萬美元預算，但最後全球票房竟進賬近6,000萬美元（約4億6千萬港元），相當犀利。

其後，辛康納利又在《鐵金剛勇破間諜網》（From Russia with Love，1963）、《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger，1964）、《鐵金剛勇戰魔鬼黨》（Thunderball，1965）、《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice，1967）和《鐵金剛勇破鑽石黨》（Diamonds Are Forever，1971）中再演「占士邦」角色。到了1983年，他再於《鐵金剛勇奪巡航導彈》（Never Say Never Again）以「占士邦」亮相，但因為這集並非由美高梅出品，所以未列入官方「占士邦」系列。

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