辛康納利逝世︱第一代007曾命喪香港？　第7次演占士邦唔係正版

英國老牌影星辛康納利(Sean Connery)今日(31/10)逝世,享年90歲。辛康納利的經典角色無數,但最深入民心的,始終是「占士邦/007」系列。1962年上映的《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)是他首次演「占士邦」的角色,當時電影只有100萬美元預算,但最後全球票房竟進賬近6,000萬美元(約4億6千萬港元),相當犀利。

其後,辛康納利又在《鐵金剛勇破間諜網》(From Russia with Love,1963)、《鐵金剛大戰金手指》(Goldfinger,1964)、《鐵金剛勇戰魔鬼黨》(Thunderball,1965)、《鐵金剛勇破火箭嶺》(You Only Live Twice,1967)和《鐵金剛勇破鑽石黨》(Diamonds Are Forever,1971)中再演「占士邦」角色。到了1983年,他再於《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again)以「占士邦」亮相,但因為這集並非由美高梅出品,所以未列入官方「占士邦」系列。

