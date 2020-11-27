韓國瑜伽題材電影都有18禁畫面？　美女玩禁忌瑜伽撞邪

隨著觀眾要求越來越高，要拍出一部有新鮮感又夠驚嚇的恐佈片相當困難，最近在南韓上映的電影《瑜珈怨》（台灣譯名，原片名為《요가학원: 죽음의 쿤달리니》），就以瑜伽為題材，講述一名美女為變得更漂亮而練習「禁忌瑜伽」，卻因此撞邪惹禍上身，戲中仲有疑似18禁雙人瑜伽的畫面，可謂創意十足！

做瑜珈做到中邪嘔血，都幾得人驚。（預告截圖）

電影講述一名過氣模特兒為了變美麗，參加了神秘的「禁忌瑜伽」課程，練習的動作看似平平無奇，但卻出現人與蛇一起做瑜伽的邪味畫面，仲有男、女一起的雙人瑜伽，動作相當18禁。學員越練越唔精神，仲有人練到走火入魔，反白眼兼吐血，甚至拎刀斬人。

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韓文片名中「昆達里尼」一詞，在瑜伽文化中被視為有形的生命力，修行者透過修練瑜珈可喚醒沉睡於體內的「昆達里尼」，最終可達到聖人的境界，而戲中「禁忌瑜伽」課程聲稱會讓學員達到不一樣的「昆達里尼境界」。現實有不少無良瑜伽導師欺，以催眠手法欺騙學員達到「昆達里尼境界」，最後部份人卻患上精神病。

究竟係人係鬼呢？（劇照）

《瑜珈怨》雖然沒有大卡士，但勝在題材新穎又夠娛樂性，當地不少觀眾睇完都給予好評，仲形容為本年度最嚇人恐怖片。