韓國女演員為打入內地市場整容變范冰冰：曾被海關要求換證件相

現年34歲的韓國女演員洪秀兒，幾年前進軍內地發展，以往只能演配角的她，在中國首次嚐到擔當電影女主角的滋味，不過觀眾更關心的是，她那進化得幾近面目全非的五官，日前她上節目剖白整容的背後原因，原來都是為了一個機會。

以前的洪秀兒是單眼皮，五官亦沒現在標緻，的確是判若兩人。（劇照）

洪秀兒早於17歲便出道，雖然多年來演出機會不少，拍過《我老婆係大佬2再戰江湖》及《女高怪談3》等電影，在演藝界浮沉多年，一直無法登上主角之列。日前她上節目《姜鎬童的飯心》（강호동의밥심），談到當年事業去到瓶頸，來來都是演類似的角色，演出機會亦大減，碰巧中國有片商找她演出電影，而且是擔當女主角，她當然二話不說便答應。

相隔好幾年，洪秀兒上節目仍然被問到整容一事。（影片截圖）

打開了內地市場，演完電影又接到電視劇邀約，那是個清純又帶點神秘感的角色，本身單眼皮的她一直靠化濃妝來令雙眼顯得更有神，但濃妝艷抹又不適合角色設定，這時片商提議她去割雙眼皮，以後就算素顏都能夠炯炯有神。五官進化後的洪秀兒深受內地觀眾歡迎，網民及媒體更指她酷似范冰冰，不過南韓觀眾就不喜歡她在臉上動刀，認為以前富有特色的臉已消失，現在的她變成了「網紅臉」，卻覺平平無奇。

更多洪秀兒近照

+ 5 + 5 + 5

的確好難認得出係同一個人。（影片截圖）

過去洪秀兒都直認自己有整容，亦不避嫌在節目上分享整容感受，之前她曾分享一件趣事，說有次在北京完成活動後搭機返回韓國，臉上帶著濃妝，過關時職員拿著她的護照。質疑相中人是否眼前人，她直認自己曾整容才跟照片不同樣，最後翻查了她的入境紀錄才放行，職員還提醒她要更換證件照片。洪秀兒表示不會為整容後悔，未來亦不會再在臉上動刀，盼望能夠以演技去感動觀眾。