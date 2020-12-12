《少林足球》陳國坤跟足星爺8年　「對佢誤解因為你行得未夠近」

一套《少林足球》（2001），陳國坤因為貌似李小龍，獲周星馳賞識順利入行當四師兄。近日星爺官司纏身，大家亦不時重提他為人的作風，指指點點。日前，陳國坤接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，有提到呢位恩師，並以自己跟星爺相處8年，說句公道話︰「只是大家行得太遠，未看清楚他。」

因為貌似星爺偶像李小龍，令陳國坤獲得入行機會。(《少林足球》劇照)

提起周星馳，陳國坤記得拍《少林足球》有一幕，要被好多人飛來的波鞋襲擊，然後要逐一接住變成一個大型球體擺返出來。「但我擺極都唔似，於是被星爺鬧：『仲話自己係李小龍，有冇搞錯？』最後要由他示範。周星馳一拍戲就好認真，乜都理，就算太陽曬到佢起咗件背心印，身上皮膚紅到凸起都不理。」

周星馳近日官司纏身，但期間亦不忘積極面對。(張浩維攝)

對於坊間不時對星爺的批評，作為在星爺身邊8年的陳國坤，坦言只是大家未夠了解星爺。「因為嗰啲人行得未夠近，遠睇睇得唔清楚。我跟足佢8年日日見面，我見過佢生活上嘅細節，對後輩嘅態度。明白不同角度感受會有所不同，如果感受不好，希望大家會原諒、包容。有句話是『不招人妒是庸才』，我佩服他處事態度，他選擇沉默工作不反駁，冇暗中打人兩拳，寧願專心工作拍戲。」

就近日周星馳與于文鳳的訴訟案，相信已令星爺感到煩惱，但陳國坤反而覺得「開心」？「因為星爺在出庭前後都能帶畀大家一些金句，好歡樂，難得他一直保持正面態度去面對困難。」事實上二人都有多年冇見，只是短訊交流，但陳國坤仍希望終有一日星爺會再次想起自己，再找他拍戲，再次合作。