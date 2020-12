黃道十二宮殺手︱密碼信件半世紀後終破解　專家：試足65萬次！

在上世紀60年代尾惡名昭彰的「黃道十二宮殺手」(Zodiac Killer),經歷了半世紀仍未能查出其真實身分,當年他先後向媒體寄出3密碼封信,信中包含極神秘的密碼及加密內容,當中只有一封很快被成功破解。這件奇案後來被翻拍成多部影視作品,當中包括由積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)、羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)及麥克雷法路(Mark Ruffalo)主演的2007年電影《殺謎藏》(Zodiac)。 事隔多年,另一封被名為「Z340」的密碼信件近日終於被成功破解,來自美國的軟件開發人員David Oranchak聯同比利時電腦工程師Jarl Van Eycke及澳洲數學家Sam Blake,趁新冠肺炎隔離的空檔,解構這封信的隱藏信息,究竟內容是什麼呢?

「黃道十二宮殺手」於1968年12月至1969年10月期間,殺害7名介乎16至29歲的男女,另有兩名受害人僥倖生還。1969年8月1日,多間報館收到自稱是兇手所寄出的信件,除了承認殺人外,他亦以408密碼字符隱藏信息, 當時警方稱不相信寄信人是兇手,要求對方再次寫信,數日後報館收到第二封信,兇手首次以「Zodiac」自居,並表示假若警方破解到密碼字符就會抓到他。

408個密碼字符於1969年8月8日被破解,但兇手未有公開真實身份。之後數月兇徒又多次犯案殺人,並於同年11月8日再次寄信,這一封正是花了半個世紀,到日前才被破解的「Z340」信件。

數學家世紀疫情下決心解密

澳洲數學家Sam Blake受訪透露,當年看過《殺謎藏》後引起他拆解密碼信的興趣,而今年因為新冠肺炎疫情的關係,長時間留在家中無所事事,他決心要破解「Z340」的密碼。本身專門研究加密技術的他,聯絡上研究了「Z340」足足15年的軟件開發人員兼密碼學家David Oranchak。

Sam Blake強調自己不是這宗案件的專家,亦不熟悉案情,只以其專業數學知識去分析信中密碼,箇中要訣是閱讀方向,他發現將每第19個符號組合起來,就能成為一個訊息,經過多個月的算法測試,終於在今年12月3日有突破發展:「我們嘗試了約65萬個方法去閱讀這些符號,重試了當中1萬至5萬個閱讀方向,當中只有一組似是答案」。

黃道十二宮殺手:我不懼怕毒氣室

找對方向,事情就變得順利,Sam Blake將方法告知David Oranchak後,花了一個晚上,David Oranchak於翌日早上就將前9行密碼的內容傳給Sam Blake,但同時提到拆解餘下9行內容有阻滯,後來Sam Blake發現兇手落錯密碼,打亂了整個排序,他找來發明破解程式的比利時電腦工程師Jarl Van Eycke幫忙,最終在本月5日,即周六晚上將「Z340」的完整密碼內容傳給FBI。

以下為翻譯內容:

I hope you are having lots of fun in trying to catch me

(我希望你在嘗試追捕我的過程中得到很多樂趣)

That wasn't me on the TV show which brings up a point about me

(打電話給節目宣稱是十二宮殺手的人並不是我)

I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradice all the sooner

(我不懼怕毒氣室,因為它會更快帶我到天堂)

Because I now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradise so they are afraid of death

(因為現在我有足夠的奴隸為我工作,而其他人到天堂後什麼都沒有,所以他們怕死)

I am not afraid because I know that my new life will be an easy one in paradise death.

(我並不怕死是因為我知道死後上天堂會過上輕鬆的新生活)

「我們錯了幾百萬次,幸運地有一次是對的!」Sam Blake如是說,不過可惜的是「Z340」仍沒有公開兇手身份,他認為兇手在1970年4月20日寄出的最後一封密碼信件,寫下「我的名字是…」後面為13個密碼字符,或許才出現兇手的名字。可是因為欠缺前文後理,要破解這13個密碼字符非常困難,但Sam Blake認為成功破解了「Z340」後,更有信心可以找出兇手的身分,縱然要經歷無數次失敗。