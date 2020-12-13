黃道十二宮殺手︱密碼信件半世紀後終破解　專家：試足65萬次！

在上世紀60年代尾惡名昭彰的「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer），經歷了半世紀仍未能查出其真實身分，當年他先後向媒體寄出3密碼封信，信中包含極神秘的密碼及加密內容，當中只有一封很快被成功破解。這件奇案後來被翻拍成多部影視作品，當中包括由積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）主演的2007年電影《殺謎藏》（Zodiac）。 事隔多年，另一封被名為「Z340」的密碼信件近日終於被成功破解，來自美國的軟件開發人員David Oranchak聯同比利時電腦工程師Jarl Van Eycke及澳洲數學家Sam Blake，趁新冠肺炎隔離的空檔，解構這封信的隱藏信息，究竟內容是什麼呢？

當年警方公開兇手的容貌素描畫像。（Wikipedia圖片）

「黃道十二宮殺手」於1968年12月至1969年10月期間，殺害7名介乎16至29歲的男女，另有兩名受害人僥倖生還。1969年8月1日，多間報館收到自稱是兇手所寄出的信件，除了承認殺人外，他亦以408密碼字符隱藏信息， 當時警方稱不相信寄信人是兇手，要求對方再次寫信，數日後報館收到第二封信，兇手首次以「Zodiac」自居，並表示假若警方破解到密碼字符就會抓到他。

積佳蘭賀與羅拔唐尼主演的《殺謎藏》重現「黃道十二宮殺手」案發過程。（劇照）

408個密碼字符於1969年8月8日被破解，但兇手未有公開真實身份。之後數月兇徒又多次犯案殺人，並於同年11月8日再次寄信，這一封正是花了半個世紀，到日前才被破解的「Z340」信件。

兇手以密碼字符寫信，其中一封花了半世紀才成功拆解。（影片截圖）

數學家世紀疫情下決心解密

澳洲數學家Sam Blake受訪透露，當年看過《殺謎藏》後引起他拆解密碼信的興趣，而今年因為新冠肺炎疫情的關係，長時間留在家中無所事事，他決心要破解「Z340」的密碼。本身專門研究加密技術的他，聯絡上研究了「Z340」足足15年的軟件開發人員兼密碼學家David Oranchak。

點擊下圖睇專家講解如何拆解密碼

+ 8 + 8 + 8

Sam Blake強調自己不是這宗案件的專家，亦不熟悉案情，只以其專業數學知識去分析信中密碼，箇中要訣是閱讀方向，他發現將每第19個符號組合起來，就能成為一個訊息，經過多個月的算法測試，終於在今年12月3日有突破發展：「我們嘗試了約65萬個方法去閱讀這些符號，重試了當中1萬至5萬個閱讀方向，當中只有一組似是答案」。

專門研究加密技術的澳洲數學家Sam Blake趁疫情隔離空檔研究密碼信，最終成功破解！（影片截圖）

黃道十二宮殺手：我不懼怕毒氣室

找對方向，事情就變得順利，Sam Blake將方法告知David Oranchak後，花了一個晚上，David Oranchak於翌日早上就將前9行密碼的內容傳給Sam Blake，但同時提到拆解餘下9行內容有阻滯，後來Sam Blake發現兇手落錯密碼，打亂了整個排序，他找來發明破解程式的比利時電腦工程師Jarl Van Eycke幫忙，最終在本月5日，即周六晚上將「Z340」的完整密碼內容傳給FBI。

以下為翻譯內容：

I hope you are having lots of fun in trying to catch me

（我希望你在嘗試追捕我的過程中得到很多樂趣）

That wasn't me on the TV show which brings up a point about me

（打電話給節目宣稱是十二宮殺手的人並不是我）

I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradice all the sooner

（我不懼怕毒氣室，因為它會更快帶我到天堂）

Because I now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradise so they are afraid of death

（因為現在我有足夠的奴隸為我工作，而其他人到天堂後什麼都沒有，所以他們怕死）

I am not afraid because I know that my new life will be an easy one in paradise death.

（我並不怕死是因為我知道死後上天堂會過上輕鬆的新生活）

比利時電腦工程師Jarl Van Eycke發明的破解程式，為成功解密信件的關鍵。（影片截圖）

「我們錯了幾百萬次，幸運地有一次是對的！」Sam Blake如是說，不過可惜的是「Z340」仍沒有公開兇手身份，他認為兇手在1970年4月20日寄出的最後一封密碼信件，寫下「我的名字是…」後面為13個密碼字符，或許才出現兇手的名字。可是因為欠缺前文後理，要破解這13個密碼字符非常困難，但Sam Blake認為成功破解了「Z340」後，更有信心可以找出兇手的身分，縱然要經歷無數次失敗。