曾演出《潛行凶間》(Inception)、《變種特攻》(X-Man)系列及《Juno少女孕記》(Juno)的加拿大演員Ellen Page,日前宣布成為跨性別人士,並改名為Elliot Page,他此舉為「終於能真正愛自己並追求真正自我」。

Elliot Page分享自拍照答謝粉絲,有網民指他神似畢彼特。(IG圖片)

消息一出震驚荷里活,大批網民紛紛表示支持,Elliot Page為答謝粉絲,昨日(20日)在Instagram出Post並上載自拍照,留言道:「打從心底地感謝,你們的愛與支持是最好的禮物」。(From the bottom of my heart, thank you. Your love and support has been the greatest gift)。自拍照中的Elliot Page打扮相當男性化,有網民指他神似畢彼特(Brad Pitt),男裝造型都有型有款。