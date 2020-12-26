《正義迴廊》周文健回歸影壇　「導演翁子光因一個廣告搵番我」

電影《正義迴廊》在疫情下開拍，戲中演員除了林海峰、蘇玉華，還有多年冇見的周文健（Michael）。Michael曾活躍於90年代影壇，後來漸漸轉到澳門發展，早年導演翁子光找他拍《風再起時》，因而回歸香港影壇，今次《正義迴廊》因為翁子光做監製，順理成章亦獲邀參與拍攝。

電影《正義迴廊》班底，左起林海峰、導演何爵天、蘇玉華及周文健。（葉志明 攝）

談起當日如何獲邀演《風再起時》，周文健說據聞導演翁子光，很喜歡他當年一個啤酒廣告，在籌備電影時想起有個角色很適合自己，於是聯絡見面，看看近況如何，見到面後大家覺得不錯便合作。雖然《風再起時》還未上畫，但二人已經再度合作《正義迴廊》。

周文健當年這個大隻佬形象，深入民心。(影片截圖)

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在《正義迴廊》中，Michael首次飾演律師角色，「我有朋友做律師，起初都不覺得有甚麼困難，直至自己飾演有機會接觸他們的工作，才覺得不輕易。在庭上說話的用詞和字眼，不是普通人講到，加上我自己母語是英文，所以朋友知我要演律師都笑我傻，說我中文是有限公司怎應付？但我說今次劇本好、演員好、對手好，難道拒絕嗎？」

周文健為角色染白頭髮，他感到相當有型。(葉志明 攝)

戲中Michael有位助手由龍小菌飾演，他同樣覺得演律師絕不簡單，上庭前要搜集不少證據，要好好準確。更不簡單是服飾上也有不少禮儀要留心。「大律師會有很多假髮，要好小心保管，而律師袍前方的帶亦要擺放得宜。」

周文健與龍小菌，戲中關係有如師徒。(葉志明 攝)

另外，周文健為角色特意染了一頭白髮，看似蒼老不少，但Michael非常喜歡。「大家都怕白頭髮，但我見很多大律師相，都是一頭白頭髮好有型，我見劇組的資料搜集非常嚴緊。有朋友叫我保持這個造型，我說過多年待有多些白頭髮先。」