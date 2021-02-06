三個女齊撐偷食爸！一個渣男、一場葬禮令70歲單身台媽學會愛自己

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-06 00:30

《孤味》故事主角林秀英是一位偉大的女性，面對丈夫陳伯昌的放蕩不羈、流連花叢，卻能獨自拉拔三位女兒，長大成人，隻手撐起整個家。影片一開頭，藉由市場採買的霸氣與果斷，塑造出林秀英不讓鬚眉，叱吒餐飲業的女強人形象。然而，她心中是有遺憾的，那個遺憾來自於被辜負與無法掌控……

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過不去的心

明明餐廳事務已委交小女兒宛佳接手，但電影中的秀英仍然幫忙採買，甚至更改菜單，乃至於面對壽宴當天，自己丈夫的去世，還是下了一道，維持原案，如期舉辦的命令，一開始就呈現出滿滿的掌控慾。

掌握了一家的經濟命脈，掌握了餐廳的事務，掌握了每個女兒要做什麼，掌握了外在一切的人際網絡，一生都活在掌控之中，但唯獨卻掌控不了丈夫的心。電影中小澄對於躺在靈堂的屍體，向阿嬤秀英問了一句「她是誰啊?」秀英只冷冷答道「她（宛瑜，小澄的媽媽，秀英的女兒）爸爸」，明顯看出二人既親密又疏離的關係。

這樣詭異的關係來自丈夫年輕時，不照顧妻小，當個伸手牌（要錢）只會到處惹事生非，順便找妹妹，是個不負責任且負心的人，整個家庭，端賴秀英一人支撐下去，含辛茹苦拉拔三位女兒長大成人。老年時，又跟蔡小姐（外遇對象）遠走高飛到台北，拋棄家庭與自己。斷氣時，竟也恰好選在自身的壽宴上。對於丈夫可說是毫無控制能力，感覺就如上輩子欠他的一樣，這輩子只能不斷還債。

所以，雖然幫伯昌料理喪事，但不免對他過往的種種有所埋怨與批評，對於拋妻棄女一事，更始終無法釋懷，因為這些是她無法掌握的。因此，對我來說這部片談的是秀英自我成長的歷程。

小澄的人設

這角色的安排與年紀很巧妙。常常把劇中人物不敢說的事情，點得透澈，讓觀影者能理解。之所以不選大人，是因為大人會被社會影響，見人說人話，見鬼說鬼話，無法傳達真實。之所以不選小孩，則是因為未能闇於世事，無法發揮「點破」的功用。故而安排為青少年，介於大人與小孩間，既敢說清楚，卻又不會看場合，點破周遭的沉默，說出劇中人物的真實感受與觀眾內心的疑問。

阿尼姆斯附身

至於掌握的慾望，從何而來?以及看完這部片，很多人常常無法理解為何家中三個女兒，幾乎一面倒的站在成長過程中缺席的父親那邊，我想可以用心理學家榮格的第一女弟子馮.法蘭茲所言的「阿尼姆斯附身」來解釋，在呂旭亞《公主走進黑森林》中曾提到:

女性自我中陽性能量過分強大時，稱為阿尼姆斯附身（animus posession），被附身的女性，表現出強悍冷酷，要求嚴苛且不通人情，如果她是個擁有權力的女性，藉著權力的加持，她可能比一般男性更讓人害怕，難以親近。

這樣就得以解釋，為何秀英有如此大的掌控慾望，因為丈夫缺席了，所已她必須跳脫出傳統女性的三從四德教條，從溫柔和順蛻變出具侵略性的男性阿尼姆斯能量。這當然能幫助她在事業上成功，但同時也加深了她對人的疏離感。

當母親自己的心靈能量是以陽性的阿尼姆斯主導，生理母親在親子上關係上，更像一個嚴厲的父親。

綜上，電影中為何三位女兒會與秀英有過一段激烈爭執，我想就在於雙重角色上的衝突，對他們來說，秀英自然是母親關懷的角色（關心宛青病況），但同時也是嚴父的角色（對宛瑜學業上的期待、對宛青結婚上的期待、對宛佳餐廳上的期待），常常下指導棋，讓人頗有壓力。

她的孩子就會發展出一種存活方式，就是要生存就要變得強大，而這種信念成為一個人合理的態度，會在學業、事業的成功上呈現出來。

事實也證明，三個女兒確實都能獨當一面，如宛瑜是醫生，既是整形名醫，婚姻也美滿，確實是人生勝利組。宛佳則在經營餐廳上，有聲有色。宛青至少能活出自己的人生態度，且在人際經營上確實有一套。（順道一提，宛青丈夫不願意簽下離婚協議書那段，剛好跟秀英坐在桌子的同一邊，他們都是被離婚者，也都是婚姻中的弱勢，也都希望對方不要離婚。此時，宛青的身分就如同他父親伯昌，是離婚者，是強勢的、主動的、希望能離成的，而坐在後頭與之曖昧的關鎮，是不是就如同伯昌的蔡小姐?這一幕，讓我覺得伯昌=宛青，秀英=宛青丈夫，蔡小姐=關鎮，宛青有伯昌的既視感，竟然完全複製了爸爸的感情觀，且跟爸爸一樣都有病痛。基此，我個人以為這段是導演以宛青的感情關係，來說明伯昌與秀英的對待關係，彼此聯絡照應，頗為有趣）

另一種阿尼姆斯所造成的影響，是讓女性高度的自我防衛（defensive），會有個內在聲音說:「不是我、不是我的事情!與我無關!」把事情推開來。

這點也可以解釋秀英將印鑑偷蓋的責任推給伯昌，為了生活，強大的女性，不得不如此，否則一個女人家，如何在險惡環境中，拉拔、扶養三個小孩。

事件的轉機

回歸正題，一直惦記伯昌背叛的秀英，始終無法放下自己的執著。職是，不願簽下離婚協議書，還與小澄北上想了解蔡小姐與自己先生的相處狀況，甚至喪禮中一開始不准女兒們對他下跪，或是佛教儀式與道教儀式的比拚，在在表現出秀英強大的控制欲望。其中，特別是丈夫與蔡小姐的關係，更是耿耿於懷，甚至屢屢與蔡小姐、兒孫晚輩唱反調，這是她的不平之鳴，想像著自己總算有一件事可以掌握丈夫了──喪禮的進行與方式。

一個人的成長，不是取決於擁有的權力有多大，或者地位有多高，更不是以年齡、名譽進行衡量。是時候該放下了，這是秀英一輩子的功課，也是此刻最重要的人生議題。

媽祖廟與蔡小姐的相逢，一切有了改變與轉機。透過蔡小姐的陳述，發現丈夫當年偷蓋印章，其實是為了自己，想要來個鹹魚翻身，甚至人生最後幾年，身體狀況不佳，仍然想回到故里，因而每年都會回來台南的媽祖廟上香。此刻，秀英在回憶曩昔中秋月圓之夜，伯昌端來個臉盆，印照著月圓，說著人團圓的話語，親子間和樂融融與夫妻間甜言蜜語歷歷在目。

自我成長

至此，秀英明白了，他們曾經真正相愛，丈夫伯昌也曾為了她犧牲奉獻，又有什麼值得哀怨的呢?於是乎才在出殯前最後一刻，簽下離婚協議書（當然，現實而言，人既已死，婚姻關係當然消滅，簽不簽其實沒有差別），代表放手，讓他去飛。

緊接著畫面來到庭院，這是我整部電影中最喜歡的一幕，樹上開著一朵花，秀英把它摘下了。這讓我想到「花開堪折直須折，莫待無花空折枝」，原意是指當花開燦爛之時，要趕緊把握，莫要林花謝了春紅，徒留太匆匆的悲嘆與懊悔。同樣的庭院，雖然物是人非，但想起當年的甜蜜畫面與濃情密意，不正如這盛放的花朵，極其美麗艷人。既然曾經轟轟烈烈愛過一回，彼此間的溫存也已享受到，所謂不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，自己又有什麼好哀嘆的呢?何不像日本的櫻花精神一樣，就讓愛與美好，停格在那最美的剎那!

爰此，秀英才將那朵花摘下，隨後水缸游出了三條魚，兩大一小，象徵著夫妻與小孩，在水缸範圍內，他們是家庭，但每條魚都是獨立的個體。是以，秀英現在學會放下了，不再事事掌控，縈繞於懷，於是有了喪禮告別式當天，秀英退出了正宮的位置，自己放手，讓蔡小姐接手，也有了後來對於三位女兒傾訴心聲，並且將戒指分送出去的情節。畢竟人世間，有什麼是愛，什麼是恨呢?能夠掌控的，從來不是他人，只有自己而已。這讓我想起高中國文課本中琦君的〈髻〉，作者從原本怨恨搶走母親風采與寵愛的姨娘，到進一步的不恨，甚至最後還培養出親人間互助友愛、相依為命的親情。時間當然是因素之一，但更重要的是自己能夠放下。原諒他人，其實也是在原諒自己，只有自己能掌握自己。〈髻〉是琦君的成長，《孤味》則是秀英的成長。

花與水缸的意涵

基此，我很喜愛電影中「花」與「水缸」的意象。「花」除了是秀英年輕時的貌美容顏，更是過去秀英與伯昌愛情的見證，有了也就心滿意足，不須時時刻刻的把握，掐太緊是會窒息的，何況這世界有什麼是永久，又有什麼是值得認真的呢?「水缸」象徵上則比較繁複，從一開始讓女兒過中秋、洗容顏，是一種父愛的象徵。再來伯昌說「洗臉會變漂亮」，所以也有青春、美麗容貌的意涵。再其次，圈住兩大一小的魚兒，正如家庭的影響力，故而也是家庭的象徵。最後，同樣的水缸，同樣的家庭團圓（昔日秀英、伯昌、女兒們，今日蔡小姐、伯昌、女兒們），但在告別式上，多了一份秀英的成全。

結論

秀英對於過往不再執著、充滿掌控的慾望，學會了看淡與放手，所以伯昌喪禮上的照片從年輕換成老年，代表著對於過去種種的捐棄與鬆手。可以說喪禮不只是告別陳伯昌，也是秀英告別過去那充滿陽性負面能量的自己，因而說這場喪禮是具雙關意涵的告別，告別實體與抽象，告別他人與自己。

以陳伯昌的喪禮來推動情節發展。喪禮的開端，呈現家族間複雜的情感面貌，頭七時，將這些愛恨糾葛推展到極致，喪禮結束，則一切繁華落盡見真淳。從見山是山，見水是水，到見山不是山，見水不是水，一直到見山還是山，見水還是水，一如黑格爾正、反、合的辯證過程，秀英的本體不變，但心境已改變。我想這其中的五味雜陳、個中滋味，只有秀英一人能孤獨地品嘗吧!或許這就是孤味。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：教育界走跳，原文：雙重告別的喪禮：談《孤味》中女性自我成長】