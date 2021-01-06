【叱咤風雲】正式預告曝光　王俊凱挑機周杰倫：就到今天為止

周杰倫監製的賽車電影《叱咤風雲》今日（6日）公開正式預告片，除了看到英姿颯颯的昆凌馳騁賽車場外，片尾特別演出的TFBOYS成員王俊凱霸氣地向周杰倫挑機：「你的不敗紀錄，就到今天為止了」，令人期待！

昆凌賽車有型有款。（影片截圖）

亞洲首部賽車電影《叱咤風雲》被喻為台版《狂野時速》，故事講述曾經叱吒風雲的LIONS車隊在領隊老申過世後逐漸走向沒落，過氣車王李一飛（范逸臣 飾）與新搭檔、聯盟史上第一位女車手呂莉莉（昆淩飾）相處得並不融洽，令車隊的處境雪上加霜。新領隊阿申（柯有倫飾），找來賽車遊戲高手杜傑克（曹佑寧飾）加入車隊，他為了女神莉莉努力練習備賽，李一飛決定退居幕後，讓莉莉與杜傑克搭檔，在激戰的賽場找回初心，再次叱吒風雲。

特別演出的TFBOYS成員王俊凱霸氣地向周杰倫挑機。（影片截圖）

昆凌表示莉莉是一個很有態度、非常酷的人：「她一直想在賽道上爭取男女都是同個起跑線，都可以當賽車手而不是賽車女郎，所以電影中有很多時候會懷抱持著絕對不能輸的女強人氣勢，咬緊牙關拚下去，這幾個點跟我蠻像的。」而曹佑寧就爆料指昆凌在休息空檔練習甩尾，真心佩服她不服輸的心和膽量。

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