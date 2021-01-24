《楢山節考》坂本壽美子病逝　婚後發現另一半係同性戀過無性婚姻

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-24 14:11

在80年代日本電影《楢山節考》中飾演母親一角的女星坂本壽美子，昨日（23日）因腦梗塞離世，終年84歲。當年她為了角色而將門牙削短，又鼓勵導演報名參加康城影展，最後勇奪金棕櫚大獎，令電影成為經典。

當年四十多歲的坂本壽美子飾演七十歲老人毫無違和感。（劇照）

1983上映的《楢山節考》，講述日本信州深山中的一個貧窮村落，為了節省糧食的支出，村內所有活到70歲的老人，都要被家人背到楢山上丟棄等死。男主角的母親已69歲，離上楢山日子不遠了，可是她的仍十分壯健，擔心兒子像他父親，因為不敢背母親上山而惹人嘲笑，故意敲掉門牙來扮衰弱。最後，男主角背著母親走上了楢山，望著白骨成堆忍痛告。

《楢山節考》的劇情慘絕人寰。（劇照）

當年拍攝《楢山節考》時，坂本壽美子只有四十多歲，比男主角緒形拳只年輕一歲，但年紀並無影響她的精湛演出，她甚至為了角色而將門牙削短，相當大犧牲。當年坂本壽美子跟製片力勸導演今村昌平報名參加康城影展，最終擊敗名導大島渚的《俘虜》勇奪金棕櫚大獎，令電影蜚聲國際，而坂本更代表導演於當地領獎。

坂本壽美子當年以歌手身份出道。（唱片封面）

坂本壽美子的感情生活跟電影一樣戲劇性，她於1964年跟知名主持人栗原玲兒結婚，但婚姻維持僅兩年，當年兩人先後召開記者會，男方指責坂本沒有照顧好家庭，但後來坂本爆料指栗原是同性戀，二人婚後一直無性生活，後來坂本跟皮膚科醫師再婚。