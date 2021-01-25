意大利女星稱遭《3X反恐暴族》導演迷姦：瞓醒全裸躺在他床上

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-25 16:00

現年45歲的意大利女星Asia Argento，近日接受媒體訪問時指控2002年拍攝電影《3X反恐暴族》（xXx）期間，遭導演Rob Cohen灌藥迷姦，而年前她亦曾挺身指控遭Harvey Weinstein性侵。

Asia Argento（左2）向媒體指控曾遭《3X反恐暴族》導演Rob Cohen（右2）灌藥迷姦。（Getty Images）

Asia Argento憶述當日被侵犯的過程：「這是我首次談及Cohen，他迫我喝GHB（迷姦藥），他有一瓶在手，當時我並不知道這是什麼，早上醒來的時候全裸躺在他床上」。有指她明日（26日）將推出自傳《Anatomy of a Wild Heart》中，書中將詳細描述這次性侵事件，而Rob Cohen暫未作出回應。

Asia Argento在電影中形象性感。（劇照）

此前Rob Cohen曾被兩名女性指控性侵，其中一位竟然是其親生女兒Valkyrie Weather，她在2019年在Facebook發文指年幼時在浴室遭父親性侵：「痛到長久以來我都無法用言語來形容」，又提到母親曾目擊過其中一次事發過程，事後Rob Cohen否認事件為「絕對不真實」。而另一化名叫Jane的女子，同樣於2019年指控Rob Cohen性侵，事件發生於2015年，當年男方邀請她到曼克頓談公事，她在不清醒的狀態下被對方侵犯，Rob Cohen透過律師向傳媒發一份13頁長的澄清信否認指控。

Rob Cohen被親生女兒指控性侵，連太太都是目擊者。（Getty Images）

此外，Asia Argento於2018年亦曾被24歲美國男星Jimmy Bennett，男方透露2013年在加州一間酒店內被對方性侵，只有17歲的他還未夠合法性行為年齡。當時Asia Argento立即發聲明否認指控，但翌年有報道指她付了38萬美元作庭外和解。