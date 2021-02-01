【四個32A和一個香蕉少年】盤點眾少女角色近況　有一位人間蒸發

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-01 08:30

1996年上映的《四個32A和一個香蕉少年》講述4位情同姊妹的少女長大後，相隔多年再聚首回憶中學時期的往事，滲入80年代的流行文化與社會話題，這部七、八十後的集體回憶，當年都收過1100萬元票房。

飾演少女版「高妹」的何嘉莉，日前在社交網站分享跟成年版「高妹」王馨平的合照，相隔四分一世紀再走在一起，不禁令人想到四位少女版演員，都已經變成熟女，除了何嘉莉，還有大家都熟悉的唐寧與文頒嫻仍活躍幕前，唯獨餘下一位卻早已人間蒸發。

當年還用本名江麗娜的唐寧已長得十分標緻。（電影截圖）

戲中要數戲份最多，定必是飾演李麗珍少女時期的唐寧，當年還在用本名江麗娜的她只得15歲，已長得十分標緻出眾，加上是童星出身累積不少演戲經驗，難怪會當上第一女主角，不過成年後她反而更專注在TVB發展，雖然一直拍電影，但都是配角為主，除了《四個32A和一個香蕉少年》，數不出她在大銀幕有哪部代表作，但觀眾永遠記得她的超級童顏。

點擊下圖回顧唐寧從小到大的樣子

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文頌嫻外貌明顯比較成熟，但都是美女一名。（電影截圖）

四位少女演員中以文頌嫻年紀最大，當年已經步入二字頭，對比另外三位明顯成熟得多，跟成年版的莫文蔚完全唔似樣，這一組最令人出戲。文頌嫻早於17歲就加入亞視，後來涉獵埋電影，但都不算發展得十分理想，直至2000年轉投TVB才人氣急升。2012年下嫁商人李梓慎兼懷孕，婚後專心相夫教子，到去年才以Viu TV劇集《打天下》復出。

回顧文頌嫻歷年靚相：

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何嘉莉與王馨平相隔25年再同場，兩代「高妹」合體回憶返晒嚟！（IG圖片）

大家應該記得何嘉莉是前英皇小花，但她加入英皇前就以《四個32A和一個香蕉少年》出道，而更早期是兼職模特兒，拍過陽光檸檬茶廣告，令人印象深刻。加入英皇後以歌手事業為主，但發展不如理想，後來更因容祖兒爆紅而被投閒置散，一度轉戰台灣，但始終未能翻身。跟英皇解約後改當形象顧問，再之後就結婚生仔，離婚又再婚再生仔，年前更重返英皇，以KOL身份復出。

更多《四個32A和一個香蕉少年》精彩場面

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蔡詩敏（下排中間）拍了兩部戲就退出影圈。（IG圖片）

最後一位蔡詩敏，是少女版李蕙敏，對比另外三位外貌最平庸，網上都找不到有關她的資料，只知《四個32A和一個香蕉少年》是其出道作，之後在另一部同類型的《記得…香蕉成熟時3為妳鍾情》演個小角色，從此就在娛樂圈人間蒸發。