【陀槍師姐】盤點港產片最美女警　至靚嗰位只得兩分鐘戲份

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-02 08:30

TVB劇集《陀槍師姐2021》近期熱播，在港產影視作品中，女警角色有其獨特形容，時而勇悍時而可愛，當然仲有美麗外表，以下為大家盤點港產片最美女警，位位都係警花級，而最靚一位雖然戲份少到只有兩分鐘，但足以令觀眾記足一世！

胡慧中的女警形象相當入屋。（電影截圖）

講起港產片中的女警，一定會立即聯想到《霸王花》系列，由1988年這個系列首部電影面世，拍足30幾年長拍長有。「霸王花」成員換過N咁多代，由第一代胡慧中、惠英紅、吳君如、柏安妮、陳雅倫及簡慧珍，到羅美薇、梁韻蕊及葉子楣，到近年的岑麗香、何佩瑜及林明禎等，這些美女陀槍師姐外貌與身手兼備，觀眾看得不亦樂乎。

點擊下圖睇《霸王花》系列歷代美女警察

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《新紮師妹》楊千嬅掀起另一股女警電影風潮。（電影截圖）

另一經典要數《新紮師妹》，楊千嬅成功塑造傻頭傻腦但心口有個勇字的女警形象，後來由薛凱琪接班，前後拍足3集；另外仲有《強姦2制服誘惑》的朱茵，她在強姦犯馬德鐘的幻想下，變成搔首弄姿的女警，表情姿態極盡誘惑，畫面相當性感誘人，但當年就引起不少爭議。

雖然劇情相當踩界，但朱茵在《強姦2制服誘惑》的女警造型實在美艷。（電影截圖）

重溫朱茵美艷女警造型

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不過最美一位，應該是《半支煙》中的陳慧琳，她飾演的女警被謝霆鋒暗戀，沉迷到在家中擺設攝錄機長期偷拍警局門口，只為捕捉她現身的一刻，而電影結局謝霆鋒終於跟陳慧琳成功交談，Kelly的女警造型美麗又英氣，令人眼前一亮，想重溫Kelly以及其他美女警察角色，立即點擊下圖！