【整蠱專家】台灣版多10分鐘內容　周星馳角色連名都改埋

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-16 20:50

1991年上映的《整蠱專家》是當年的賀歲片，周星馳與劉德華繼《賭俠》後再度合作大放笑料，大收3100多萬票房，電影中的場景、對白以至各種整蠱道具都成為影迷心目中的經典，經常翻睇又翻睇。香港上映的版本為108分鐘，而台灣版竟然多足足10分鐘，除了內容更豐富，連周星馳的角色名都改埋，大家是否很好奇想睇這個版本呢？

《整蠱專家》又係翻睇幾多次都唔厭。（電影截圖）

更多《整蠱專家》精彩場面

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台灣版的《整蠱專家》，將所有「整蠱」字眼都變成「整人」。（電影截圖）

以前大部份港產片在台灣上映時都會換上其他名字，以切合當地文化觀眾認知，《整蠱專家》當年登錄台灣時就改稱《整人專家》，連帶戲中出現過的所有「整蠱」字眼都變成「整人」，例如「整蠱專家」與「整蠱之霸」匾額、「無敵整蠱箱」等，都換上「整人」，而周星馳的角色名亦由「古晶」（取整蠱諧音）變成「胡真」。

邊個俾人搞到個頭咁肉酸？（電影截圖）

台灣版亦多出10分鐘內容，當中最特別為劉德華飾演的車文杰失業又失戀後，周星馳與吳孟達夾計整蠱李子雄飾演的反派金默基，藉此令劉德華振作，但最後卻被金默基與整蠱之霸反過來整蠱。這一段戲篇幅不短，但笑料不算吸引，難怪在香港版被刪走。其他刪減內容屬於較無關痛癢或純粹交代劇情，《整蠱專家》本身片長已達108分鐘，以當年的港產片來說屬偏長，假若起用近兩小時的足本版，可觀性會減低。

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