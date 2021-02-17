【戲院重開】百老匯院線禮儀片有新版本　二汶及戴偉再度攜手合作

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-17 12:00

戲院將於本周四（18日）重開，屆時有8部電影上映，各位餓戲已久的影迷都好期待入場睇戲。有去過百老匯院線睇戲的觀眾，相信都有睇過開場前的禮儀片，聽林二汶唱著「唔該熄左你個電話啦」，配上插畫師b.wing設計的動畫，首歌都唱到朗朗上口。

都幾掛住呢首歌。（影片截圖）

為了慶祝戲院重開，禮儀片亦有新版本，譜上新詞並由二汶再次演繹，她表示：「「等戲院開真係等好耐喇！希望大家更珍惜可以喺戲院睇戲嘅時光」，而作曲戴偉亦表示，「等戲院開等咗好耐啦！戲院開返真係開心到想喊！多謝院線堅持到今日，亦希望大家報復式入去睇戲啦！」

新版歌詞如下：

唔該熄左你個電話啦 我地依家全部返黎喇～

唔該熄埋個padpad好嘛？ 睇戲要入黎戲院先過癮架

All we know~ it is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show!

等戲院開等好耐喇！ 仲有爆谷機呢？（哇！唔該揸穩杯汽水呀）

好多好多新片等緊你呀

大銀幕至靚至正 怎麼可取替到

睇左哩套不如睇多一套

It is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show!

All we know~ it is the time to enjoy the show!