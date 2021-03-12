經典視角｜文念中師承張叔平　難忘為《春光乍洩》手繪一盒維他奶

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-12 18:58

由金像獎最佳美術指導得主文念中執導，許鞍華紀錄片《好好拍電影》，上映以來一直叫好，觀眾看畢，連帶導演的經歷也感興趣。文念中於90年代初入行，後來有機會跟殿堂級美術指導張叔平（阿叔）當助理，參與王家衛的電影拍攝，是電影人最夢寐以求的工作機會。

跟隨阿叔6年間，參與過《墮落天使》（1995）、《春光乍洩》（1997）《花樣年華》（2000）製作，當中有不少難忘經歷及經驗，終身受用。

文念中跟阿叔６年間，跟過《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》三部作品。（葉志明 攝）

維他奶的存在意義

時間回到1996年去到阿根挺拍《春光乍洩》，由於一早知道要身在異地工作，事前準備功夫都做到足，不過冷不防王家衛一個「獨特」要求，即時考起文念中。「當時副導演跟我說，明天要安排一包維他奶。我立即反問︰『吓！這裡是阿根廷啊！』但對方就輕描淡寫地說︰『畫出來吧！』」身為美術助理，絕不可說︰「點畫呀？」自己身在這崗位，便要去解決這個問題，正當一臉茫然之際，幸運地有位燈光師傅，帶了包維他檸檬茶來阿根挺，這就變成他的救命符。

王家衛想以一盒維他奶，帶出香港人的身份。（《春光乍洩》劇照）

文念中︰「有問導演可否轉用檸檬茶，他說一定要維他奶，於是只好憑記憶畫出來，依稀記得維他奶的包裝是白色底，藍色品牌漸變字，然後就憑手上『維他』兩個字照抄，然後自己作埋個『奶』字，結果畫出來大家都覺得好似，最終都有拍出來，但亦cut掉了。」其實王家衛絕非要刁難大家，其實維他奶的出現是要代表一個香港人身份。「那場戲是梁朝偉拎住包維他奶，在阿根廷乘地鐵遇上張國榮，然後大家意會到都是香港人。」那份他鄉遇故知的感覺，就從一盒維他奶淡淡滲出。

+ 5 + 5 + 5

《好好拍電影》文念中美指轉身做導演︰點解咁少香港導演有紀錄片

一個火鍋爐激到張叔平憤然離開

除了《春光乍洩》，另一個難忘經歷來自1999年拍攝的《花樣年華》，而這次更見證王家衛與張叔平這對好拍檔，大家對工作執著而擦出的火花，更令阿叔憤然離開。「《花樣年華》有場戲講梁朝偉打邊爐，阿叔跟王家衛都是上海人，上海人食的火鍋跟廣東人是不同，就連大家心目中的鐵鍋外貌亦不一樣。」

文念中說起個火鍋鐵爐，王家衛跟張叔平的堅持都不一樣。(葉志明 攝)

雖然都是大鐵爐，但原來煙囪的長短及寬窄都有地域分野。「當時王家衛制片聯絡了一家尖沙咀餐廳，借到那個爐來拍攝，而我只是負責接收這個爐並放到現場，殊不知阿叔一望到便好勞氣，覺得這個爐並不合適。」雖然同樣是舊式鐵爐，但眼前的煙囪比較肥矮，而阿叔印象中年輕時用的，煙囪是又窄又長，他不滿意文念中拿了一個不及格的爐來。

+ 6 + 6 + 6

當阿叔正想暫停拍攝去更換時，導演王家衛表示可以拍。「其實整個《花樣年華》拍攝過程，導演很少在現場對美術或服裝表示不接受，只要阿叔說可以便拍得，但今次是導演說可以阿叔說不行，還堅持想照拍，於是阿叔最後好嬲地離開現場。」雖然最終這場戲都版刪掉，但足見二人的堅持和執著，這亦是拍電影最基本的要求。