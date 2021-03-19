《一秒拳王》影評｜別看輕一秒優勢　可否一拳打破港產片已死定論

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-19 09:30

想不到一個老話題「香港電影工業已死？」，仍可掀起熱討，縱使每次討論都沒有結論，但往往又成為本土電影跟合拍片的前景分析。而就在這話題談得熾熱下，純港產片《一秒拳王》正式上畫。

周國賢在開拍不久便換來工傷：「訓練時我已有點亂來，也沒有好好保護自己，弄得開鏡前已傷到髖關節位，所以其實我是負傷拍攝整套電影。」（《一秒拳王》劇照）

其實對「香港電影」的討論，大家離不開是對港產片與合拍片的前景分析，港產片在欠缺內地市場，本地市場又難撐得起下，回本機會難差不多已是定局，能回本都似是一宗奇蹟。但在題材限制較少下，拍出貼地劇情又是觀眾得到最大共鳴，最愛看的地方，這亦是不用遷就內地市場的最大優勢。而就在這片爭論下，最後往往又成為逢合拍必反，逢本土必撐的結果，沒完沒了。

純討論不如落實行動，做番齣好戲畀人睇又得唔得？《一秒拳王》以本土電影製作，故事講一個頹爸周國賢，原是沒鬥心等日子過的廢中，但他身懷能預知一秒的絕技，結果用到拳賽上竟成了最大優勢。而故事就是要大家明白就算是最小的力量都不容忽視，因為它都可以改變未來。

睇小一秒，即係睇小自己。（《一秒拳王》劇照）

作為拳擊片，中途遇挫折、無心戀戰然後再發奮，這些意料之內的劇情統統有齊，但估得到又不等於無驚喜，這裡要讚一讚導演趙善恆。他上一部作品《救殭清道夫》，題材有趣大有可為，但正正就是捉到鹿唔識脫角，題材未玩到盡，劇情亦未夠流暢。來到《一秒拳王》，幽默與熱血並重，鏡頭說故事的技巧亦見熟練，而且劇情推進得宜，沒有過份賣弄悲情、亦沒有純粹賣熱血，起承轉合完整表達，縱使壓軸一場拳賽的確有些冗長，明顯是不捨得大手剪掉的結果，但整體而言，導演的執行力是一大進步。

電影上映一星期，在一片叫好下收400萬，是吃力的，但已值得可喜。反而想知，以《一秒拳王》的創作，又有甚麼限制了它當不成合拍？故事不涉鬼神暴力政治，那麼是藝人的政治背景問題，還是其他原因？又如果，有日合拍片都能夠包容《一秒拳王》這種製作，香港電影就有新希望。