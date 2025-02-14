梁朝偉「蜜會」火辣女星對方勁主動求合照　影帝一個動作獲讚君子

現年62歲的影帝梁朝偉與影后劉嘉玲結婚多年一直恩愛如初，互相給予極大自由空間。梁朝偉現正身在日本二世谷滑雪，但日前（12日）梁朝偉竟與身材火辣的年輕內地女演員共進晚餐，更為女方溫柔地為她遞上食物，最後還並肩合照留念，而梁朝偉亦因一個動作獲網民大讚君子。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年一直恩愛如初。（IG圖片）

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年一直恩愛如初。（IG圖片）

日前一位名叫嚴屹南的內地女演員在小紅書分享了與梁朝偉的合照，更興奮以「元宵夜和影帝的0.5米距離」為題，記錄了與梁朝偉共進晚餐的經過，並寫道：「我宣布今天我就是最幸福的小女孩！ ！ ！很幸運能有機會在朋友家和梁朝偉老師一起吃晚餐。他遞來魚肉的瞬間，突然懂了王家衛鏡頭裡的溫柔。都說他的眼睛能裝下整個銀河，可真正坐在旁邊才懂得，有些人連沉默都是星辰在低語，在滿城花燈最亮的時刻，突然發現最耀眼的星光，原來會安靜地落在尋常人家的餐桌上。最後祝大家元宵節快樂～」

嚴屹南在小紅書分享了與梁朝偉共進晚餐的片段。（小紅書）

嚴屹南勁主動求合照。（小紅書）

嚴屹南更主動靠近梁朝偉。（小紅書）

另外，從片中所見，梁朝偉雖然與嚴屹南同坐一桌，但座位上有極遠距離，，亦有其他人在場。拍照時，嚴屹南興奮地主動靠向梁朝偉，而梁朝偉就表現緊繃，合照時身體亦沒有碰到女方。有不少網民看到片段後，都大讚梁朝偉非常君子：「梁朝偉絕對是社恐」、「梁朝偉真帥啊，這年齡狀態真好」、「看出來影帝很社恐了」。

現年23歲的嚴屹南曾經參加過優酷競演類真人秀節目《我是女演員》，之後有份參演電視劇《人魚公主三千歲》，亦經常在小紅書分享性感照，在內地有一定名氣，小紅書擁34.9萬粉絲。