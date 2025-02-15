九龍城寨｜日本上映掀話題票房破1.5億　古天樂拉隊到東京謝票

香港電影《九龍城寨之圍城》，於去年香港上映時，創下過億票房。電影在今年1月17日日本上畫，成績亦不錯，除掀起話題，上映兩個多星期後，票房更衝破1.5億日圓（約港幣770萬），並成為近5年日本上映最高票房的港產片。有見電影成績在當地超卓，昨日（14/2）電影公司在IG公告，電影一眾演員將於2月23日到舉行謝票場，跟當地觀眾見面。

（網上圖片）

昨日（14/2），電影公司以「東京觀眾，我們來了！」為題，宣布一眾《城寨》演員將到東京出席謝票，當中包括包括古天樂、林峯、胡子彤、張文傑以及導演鄭保瑞，可謂近年港片在日本做出最佳成績。

電影早前已宣布在日本錄得1億日圓票房。（網上圖片）

其實套戲對日本觀眾而言非常吸引，連帶戲中一些元素都深感興趣，例如叉燒飯，有餐廳跟電影聯乘，推出「城寨叉燒飯套餐」，2000日圓（約港幣100元），就可以食到，有飯、有菜、有湯、有甜品仲有頂「帽」，又抵食又豐富。

「城寨叉燒飯套餐」賣2000日圓（約港幣100元），有飯、有菜、有湯、有甜品仲有頂「帽」。（日本X圖片）

此外，戲中開場，林峯飾演的陳洛軍在Disco打交一場，場內正播著陳慧嫻的《跳舞街》、《Monica》，有日本觀眾正正被這首由日本流行曲改編的廣東歌吸引住，於是翻出其他香港80年代的改編流行曲，更自製playlist，日日播，「焚」下機。