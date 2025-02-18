看我今天怎麼說︱張家輝臨首映撐鍾雪　竟邀合唱：新版相思風雨中

香港電影《看我今天怎麼說》今日（18日）舉行慈善首映禮，導演黃修平攜同鍾雪瑩、游學修、吳祉旲、鄭進希、黃暐恆等一眾演員及演唱主題曲的歌手陳蕾出席。早前《看我今天怎麼說》於金像獎提名七項大獎，鍾雪瑩、游學修分別提名影后影帝，吳祉昊亦提名新演員，今日影帝張家輝更驚喜現身首映禮，原來特意應約到場支持金馬影后鍾雪瑩。

張家輝驚喜現身《看我今天怎麼說》首映禮，特意捧場鍾雪瑩！（莫匡堯 攝）

張家輝驚喜現身《看我今天怎麼說》首映禮，現場接受傳媒訪問期間透露，早於去年烏甸尼遠東電影節與鍾雪瑩因《填詞L》參展而結緣，當時邀請鍾雪回港觀映自己執導作品，於是亦應約支持鍾雪新作，張家輝笑言：「佢城府好深、好有機心，結果係佢套戲上先，我嗌得人嚟咪撐返佢場囉！」張家輝更即場大讚鍾雪演技，並恭喜鍾雪於金馬獎先拔頭籌獲封影后，日前再於金像獎提名「最佳女主角」獎，張家輝直言鍾雪演出別具個性：「近十幾年嘅香港影壇，女演員比男演員更難生存，見到唔少男女演員都發展都幾好，作為同行前輩都好開心。」至於未來的合作機會，張家輝更笑言：「梗係演情侶啦！」鍾雪則表示自己有興趣與家輝哥在古裝片飾演情侶。

張家輝與鍾雪瑩受訪時，家輝哥笑言想與鍾雪合作演情侶。（莫匡堯 攝）

張家輝作為影帝兼導演，坦言目前難為鍾雪度身訂造角色合作：「依家全球電影業都唔係咁熾熱，我為自己度身訂造都未度到！希望一路向好嘅方面諗，繼續努力，有機會都邀請阿雪一齊演出！」鍾雪作為填詞人，亦主動提出為張家輝執導電影寫國語主題曲，張家輝馬上叫好：「好呀！妳寫詞㗎？真係『填詞L』嚟喎！我哋傾下合作呀，或者整返首新版《相思風雨中》都得㗎！」

張家輝更笑言想與鍾雪瑩合唱新版《相思風雨中》！（莫匡堯 攝）

近日金像獎宣布提名名單，不但鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》提名影后，家輝哥的老友劉青雲亦提名影帝，張家輝談到得獎心水時笑言：「邊個攞到都好呀，大家都值得鼓勵！（睇好鍾雪？）我唔能夠公開講呢啲說話嘅！聽講青雲都係大熱，我覺得有能者居之，如果真係好嘅都要攞、冇辦法嘅！唔可以話佢攞過就唔畀佢，唔公平嘛！」

鍾雪瑩早前於台灣金馬獎榮封影后，近日亦提名香港電影金像獎「最佳女主角」獎。（莫匡堯 攝）