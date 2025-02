螳螂捕蟬｜黃秋生重演劇帝之作　25年後體力難應付︰準備猝死舞台

神戲劇場2025年度將帶來舞台劇《螳螂捕蟬》(To Kill or Not to Kill),將於今年5月公映,門票亦已提供早鳥優惠,3月作正式公開發售。早前,《香港01》獲邀到該劇的海報拍攝探班,見到秋哥以一身書卷氣造型登場,反觀陳淑儀一個街坊造型,相映成趣,到底二人在劇中會演甚麼?



黃秋生與陳淑儀為舞台劇《螳螂捕蟬》影海報。(陳順禎 攝)

《螳螂捕蟬》將於今年5月公演。(網上圖片)

舞台劇《螳螂捕蟬》屬香港編劇大師潘惠森作品,以港式語言節奏描寫最地道的香港小人物,而劇中就有兩位來自不同文化背景的殺手,一個中英夾雜滿有學術氣質,一個腳踢涼鞋從鄉下落嚟接任務,二人被安排獨處在一室等候。該劇在2000年首演,當時由黃秋生和謝君豪兩位演技派巨星擔綱主演,票房秒爆之餘,秋生更憑藉鄉下佬角色「北越」,贏得第十屆香港舞台獎最佳男主角,登上劇帝寶座。

二人默契十足,埋位就演出劇中角色來拍海報。(陳順禎 攝)

秋生今次借出私伙珍藏氣槍作拍攝之用。(陳順禎 攝)

事隔25年,《螳螂捕蟬》重演,殺手再度歸來,秋生一個轉身,改為飾演流利中英夾雜的知識份子殺手,而鄉下佬角色就由戲劇大師陳淑儀演出。問到秋生是否對該劇念念不忘才選擇重演,答案竟來個反高潮。黃秋生︰「揀劇本揀嚟揀去都不太合適,要投資大嘅又唔太適合現時市道,所以就諗起呢套劇,平平地做。」

雖然秋生自感再演該劇有壓力,但在拍攝海報時,他已唸唸有詞地背出劇中對白,似乎胸有成竹才是。(陳順禎 攝)

陳淑儀劇中鄉下佬殺手,當年秋生就憑此角封帝。(影片截圖)

25年前演繹時的感覺,暢快淋漓,印象中幾好幾簡單,但25年後再睇劇本,才發現很吃力。黃秋生︰「我發現原來體力同記憶力都應付唔嚟,但都訂晒場賣緊飛上咗船,準備猝死舞台,睇下邊個死先啦!我查過喇,世界上真係有十幾個演員在演出時死在台上,當時身邊演員都未知,仲繼續演落去。」

二人分飾兩個來自不同文化背景的殺手。(陳順禎 攝)

陳淑儀聽到這個訊息,竟鼓勵秋生︰「本地好似未有,你做第一個啦!」看來陳淑儀對該劇信心十足︰「呢套劇我完全係當阿爾柏仙奴同羅拔迪尼路對戲,不過係喜劇版。」吃了一棍的秋生,此刻出手反擊︰「人無恥便無敵,到而家都未記個劇本,到時都唔知點算。」單單影海報已經火花十足,期待公映時可大放煙火。