螳螂捕蟬｜黃秋生重演劇帝之作　25年後體力難應付︰準備猝死舞台

神戲劇場2025年度將帶來舞台劇《螳螂捕蟬》（To Kill or Not to Kill），將於今年5月公映，門票亦已提供早鳥優惠，3月作正式公開發售。早前，《香港01》獲邀到該劇的海報拍攝探班，見到秋哥以一身書卷氣造型登場，反觀陳淑儀一個街坊造型，相映成趣，到底二人在劇中會演甚麼？



黃秋生與陳淑儀為舞台劇《螳螂捕蟬》影海報。（陳順禎 攝）

《螳螂捕蟬》將於今年5月公演。（網上圖片）

舞台劇《螳螂捕蟬》屬香港編劇大師潘惠森作品，以港式語言節奏描寫最地道的香港小人物，而劇中就有兩位來自不同文化背景的殺手，一個中英夾雜滿有學術氣質，一個腳踢涼鞋從鄉下落嚟接任務，二人被安排獨處在一室等候。該劇在2000年首演，當時由黃秋生和謝君豪兩位演技派巨星擔綱主演，票房秒爆之餘，秋生更憑藉鄉下佬角色「北越」，贏得第十屆香港舞台獎最佳男主角，登上劇帝寶座。

二人默契十足，埋位就演出劇中角色來拍海報。（陳順禎 攝）

秋生今次借出私伙珍藏氣槍作拍攝之用。（陳順禎 攝）

事隔25年，《螳螂捕蟬》重演，殺手再度歸來，秋生一個轉身，改為飾演流利中英夾雜的知識份子殺手，而鄉下佬角色就由戲劇大師陳淑儀演出。問到秋生是否對該劇念念不忘才選擇重演，答案竟來個反高潮。黃秋生︰「揀劇本揀嚟揀去都不太合適，要投資大嘅又唔太適合現時市道，所以就諗起呢套劇，平平地做。」

雖然秋生自感再演該劇有壓力，但在拍攝海報時，他已唸唸有詞地背出劇中對白，似乎胸有成竹才是。（陳順禎 攝）

陳淑儀劇中鄉下佬殺手，當年秋生就憑此角封帝。（影片截圖）

25年前演繹時的感覺，暢快淋漓，印象中幾好幾簡單，但25年後再睇劇本，才發現很吃力。黃秋生︰「我發現原來體力同記憶力都應付唔嚟，但都訂晒場賣緊飛上咗船，準備猝死舞台，睇下邊個死先啦！我查過喇，世界上真係有十幾個演員在演出時死在台上，當時身邊演員都未知，仲繼續演落去。」

二人分飾兩個來自不同文化背景的殺手。（陳順禎 攝）

陳淑儀聽到這個訊息，竟鼓勵秋生︰「本地好似未有，你做第一個啦！」看來陳淑儀對該劇信心十足︰「呢套劇我完全係當阿爾柏仙奴同羅拔迪尼路對戲，不過係喜劇版。」吃了一棍的秋生，此刻出手反擊︰「人無恥便無敵，到而家都未記個劇本，到時都唔知點算。」單單影海報已經火花十足，期待公映時可大放煙火。