贖夢｜張家輝編導演再唱主唱曲　雷頌德出手作曲陳法拉助陣MV

電影《贖夢》由張家輝自編自導自演，最新得悉，他會兼唱電影主題曲《永遠的失眠》，一人分飾四職，家輝表示，每個崗位都具挑戰性及有壓力，如果再有機會的話，他希望只專責一職。

張家輝為電影《贖夢》唱電影主題曲《永遠的失眠》。（電影公司提供）

今次電影主題曲《永遠的失眠》由家輝主唱，MV由家輝夥拍陳法拉合作拍攝，家輝笑說：「因為製作費有限，為了慳錢，上次《陀地驅魔人》主題曲同樣為慳錢由我自己主唱，部戲我有份主演，希望可以帶出更多想象空間給觀眾，至於邀請陳法拉拍MV，她在電影中也是女主角，由她拍MV是想延續戲中的角色。」對唱歌很有熱誠的家輝，今次主題曲只花了2、3小時便完成錄音。在MV中家輝有一幕水中跳舞鏡頭，他表示，跳舞是導演需要，他只是配合而已。

張家輝在MV中仲會跳舞。（電影公司提供）

今次主題曲《永遠的失眠》由雷頌德 (Mark)作曲；朱琳填詞，Mark表示：「我記得當日正在和狗狗散步，收到家輝經理人的電話，知道需要我寫一首電影主題曲，他們將《贖夢》故事告訴給我，聽了之後十分感動及充滿靈感，所以立即想到《永遠的失眠》這句副歌歌詞及旋律。」在一瞬間他已經把整首歌的旋律錄在手機之中，他的創作時間可能只是用了幾十分鐘，因為對這電影的題材十分雀躍。Mark又說：「我之前已經在《陀地驅魔人》跟家輝合作過，一向也很欣賞他的演技，做事的決心（我決定鍛鍊自己身體也是因為他）及他對老婆的愛，所以我覺得他對這首歌的演繹可以說是100分，他用聲線來表達感情的技巧無可置疑，我自己也深愛這首作品，加上對家輝的偏愛，順理成章是100分。」

張家輝在MV都有不少戲要演。（電影公司提供）

陳法拉亦有為MV客串演出。（電影公司提供）

此外，MV 導演Sheng Wong自言與家輝這位香港影帝級導演合作，心情是受寵若驚，擔心自己做得不好，可幸在合作過程中感受家輝對他信任，並給予很大空間！他表示，初時收到消息是從電影中的片段剪輯成MV，但後來家輝看過初剪後覺得還是拍一個全新MV較好，這樣令他覺得有無限挑戰，於是他重新構思MV內容，為免電影故事穿橋，他用電影結局五年後的世界為骨龫，電影和MV是互相呼應，但卻有兩種不同看法，這首歌很重電影感，前奏已經好入心，中段的鋼琴伴奏好想家輝跳舞，所以便出現水中出跳舞這一幕。

《永遠的失眠》將於2025年2月28號於各大音樂串流平台上架，並於同日晚上9點公開MV！電影《贖夢》將於3月27日於香港上映。