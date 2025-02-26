哪吒2｜餃子導演太太肩負經濟家務撐追夢　頑抗母親：不要打擾他

內地超賣座賀歲動畫《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》），由新晉動畫導演餃子執導，自1月29日大年初一上映至今，屢創票房新高至今已達136億元人民幣，成為中國電影史上最賣座電影！在《哪吒2》的成功背後，導演餃子奮鬥多年的故事亦讓觀眾津津樂道，餃子能夠成為百億票房導演，除了全國動畫界上下一心合力製作外，亦全仗餃子導演的太太李夢琳獨具慧眼、排除萬難下的支持。

《哪吒2》的成功背後，百億導演餃子奮鬥多年的故事亦讓觀眾津津樂道。（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

餃子導演取得今天的成功，太太李夢琳獨具慧眼、排除萬難下的支持絕對是箇中關鍵。（《哪吒2》劇照）

餃子太太竟為「前輩導演」

曾於華西醫科大學讀醫的餃子，為了夢想放棄眾人眼中的大好前途，投身從事藝術、矢志向動畫製作進發。滿腔熱誠的餃子，輾轉在一間廣告公司工作，認識當時在同公司兼職的導演李夢琳。李夢琳作為「同行前輩」，聽到餃子的經歷與理想後，鼓勵他必定要堅持下去，更表示：「中國缺乏的就是這種有想象力的導演。」早已慧眼識英雄看好餃子的前途。餃子在李夢琳的鼓勵下，決定放下工作，辭職專注自己做好動畫。餃子辭職後，一度因為零收入而「啃老」，住在父母的房屋中，連每月支出也靠母親支付，但李夢琳亦不離不棄，甚至下嫁身無長物的餃子。

《哪吒之魔童鬧海》導演餃子，為了夢想放棄醫科大好前途，投身從事藝術、矢志向動畫製作進發。（視覺中國）

出身藝術世家、中英名校畢業

李夢琳眼光獨到，與她的出身經歷亦有莫大關係。李夢琳生於藝術世家，父親為四川美術學院油畫系教授，母親則為成都交響樂團首席小提琴手，李夢琳作為家中獨女，亦畢業於名校中央美術學院設計學院、並到英國皇家藝術學院深造，取得視覺傳播碩士學位。李夢琳在父母反對之下，堅持下嫁餃子，婚後支撐家庭經濟、照顧子女，讓餃子能夠專心做好動畫。

《哪吒》系列導演餃子的太太李夢琳，一早慧眼識英雄。（微博圖片）

支撐家庭經濟十多年讓丈夫追夢

餃子發奮追隨夢想，在李夢琳母親眼中卻視為「不思上進」，有次李母到餃子家中，發覺衣服還未清洗，於是便叫餃子兼顧家務，不要全靠李夢琳處理。及後李夢琳回家，卻對母親直言不要打擾餃子的工作，希望他專心做好作品。

餃子專心做好動畫時，太太李夢琳則支撐起家庭經濟兼操持家務。（視覺中國）

餃子於2008年推出動畫處女執導作《打，打個大西瓜》，於柏林影展獲得競賽單元評委會特別奬，並多個歐亞影展的獎項，於是在李夢琳的支持下，發奮製作《哪吒》系列，甚至在劇本創階段已參與其中，十多年後取得今日的大成功，背後亦全靠李夢琳繼續肩負經濟與家庭責任，付出忍耐、信任與賞識。