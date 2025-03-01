許冠文獲恒生大學頒授榮譽社會科學博士：作品改變香港電影業

入行逾半世紀，香港著名電影導演、編劇以及演員，現年82歲的影壇巨星許冠文，2月28日獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他在相關專業領域的卓越成就，頒授典禮將於2025年6月3日在恒生大學校園舉行。



香港恒生大學宣布將頒授榮譽博士學位予4位傑出人士，當中包括將獲頒授「榮譽社會科學博士」的許冠文。（香港恒生大學官網）

香港恒生大學表示，許冠文的作品不僅改變了香港電影業，更被視為經典，備受推崇。他於1970年代初期與弟弟許冠傑共同創作並演出電視節目《雙星報喜》，大受歡迎。在1970和80年代，他執導並主演了多部廣受歡迎的喜劇電影，包括《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《半斤八兩》等，三度刷新香港開埠票房最高紀錄。

許冠文是香港著名電影導演、編劇以及演員。（CFP）

許冠文憑《破·地獄》成本屆金像獎影帝大熱門。

於1990年代和2000年代，許先生繼續製作及演出自己的喜劇作品，並在國際上獲得認許。他憑《摩登保鑣》和《雞同鴨講》，分別獲得第一屆香港電影金像獎最佳男主角，以及美國電影學院最佳演員獎。他又在第13屆烏甸尼遠東電影節榮獲金桑樹終身成就獎，並憑藉在《風再起時》的出色表現榮獲第41屆香港電影金像獎最佳男配角。2024年，由許先生和黃子華領銜主演的《破．地獄》創下香港歷史上票房最高的亞洲電影紀錄。

許冠文對香港影壇有相當大影響。（資料圖片）

許冠文對香港影壇有相當大影響。（CFP）

許冠文對香港影壇有相當大影響。（CFP）

基於對演藝行業的熱愛，許先生曾任香港演藝人協會的創會主席，現為名譽主席。他曾獲頒世界傑出華人獎、香港藝術發展局傑出藝術貢獻獎、第40屆香港電影金像獎終身成就獎。許先生獲特區政府委任為太平紳士，是首位藝人獲得此榮銜。他並曾在多個公共機構擔任公職，例如香港旅遊發展局。