奧斯卡2025︱直擊典禮佈置現場　蜘蛛俠、耶穌大模廝樣散步超怪誕

年度國際影壇盛事「第97屆奧斯卡頒獎典禮」即將於美國時間3月2日（周日）舉行，本屆頒獎典禮將於加洲荷里活地區舉行，典禮現場亦正密鑼緊鼓佈置籌備中。第97屆奧斯卡頒獎典禮將由名嘴Conan O'Brien擔任主持，典禮現場亦已豎立由Conan O'Brien肖像改圖而成的官方海報，此前他主持個人深夜訪談節目多年，一向以幽默自嘲風格著名，相信典禮開幕的開場環節將極為搞笑精彩。

奧斯卡頒獎禮現場目前正在佈置中。（視覺中國）

今屆奧斯卡頒獎典禮將由名嘴Conan O'Brien主持。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮場地外，亦掛上由Conan O'Brien頭像改圖而成的官方海報。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮場地外，亦掛上由Conan O'Brien頭像改圖而成的官方海報。（視覺中國）

第97屆奧斯卡頒像典禮場地現正佈置當中，從現場直擊照片可見，工作人員忙於設置紅地氈，搬運一尊尊巨型奧斯卡金人像，並放置於典禮現場各處，供即將光臨的巨星演員打卡點。今年頒獎典禮以玫瑰金色為主色系，與紅地氈及金人像等裝飾相當配襯，紅地氈訪問佈景版前的特製電鍍金人像亦架設完畢，準備迎接一眾提名人接受訪問。

奧斯卡頒獎典禮現場正在佈置籌備中。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮現場正在佈置籌備中。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮現場正在佈置籌備中。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮現場正在佈置籌備中。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮現場正在佈置籌備中。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮現場正在佈置籌備中。（視覺中國）

奧斯卡頒獎典禮現場正在佈置籌備中。（視覺中國）

在一眾提名候選人與巨星演員到場前，除了傳媒工作者在現場報道籌備實況外，現場竟發現有兩位「特別嘉賓」率先進入現場散步！在奧斯卡紅地氈轉入典禮場地的樓梯前，驚現蜘蛛俠與耶穌的踪影，二人大模廝樣在場地中閒逛、如入無人之境，與典禮佈置格格不入，吸引眼球之餘相當怪誕！

現場有傳媒直擊報道奧斯卡頒獎典禮籌備狀況。（視覺中國）

蜘蛛俠與耶穌竟在奧斯卡頒獎典禮場地內大模廝樣地閒逛！（視覺中國）