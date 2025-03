奧斯卡2025得獎名單︱《阿諾拉》奪5獎成大贏家　米姬麥迪遜封后

年度國際影壇盛事《第97屆奧斯卡頒獎典禮》於香港時間今日(3日))早上在美國洛杉磯杜比劇院舉行,ViuTV今年再奪奧斯卡香港直播權,頒獎典禮在早上8時正式開始。



《第97屆奧斯卡頒獎典禮》完整得獎名單。(01娛樂製圖)

11:43 全晚最大獎項「最佳電影」獎由《阿諾拉》奪得。《阿諾拉》全晚共奪得五大獎項,成為最大贏家。

「最佳電影」獎由《阿諾拉》奪得,成為今屆最大贏家。(直播截圖)

11:40 最備受矚目的演技大獎「最佳女主角」獎,由《阿諾拉》女主角米姬麥迪遜(Mikey Madison)擊敗大熱門狄美摩亞首度封后。

《阿諾拉》女主角米姬麥迪遜首度封后。(直播截圖)

11:29 「最佳導演」獎由《阿諾拉》導演Sean Baker奪得。

「最佳導演」獎由《阿諾拉》導演Sean Baker奪得。(直播截圖)

11:22 最備受矚目的演技大獎「最佳男主角」獎,由《粗獷派建築師》男主角艾哲倫保迪二度封帝。

最備受矚目的演技大獎「最佳男主角」獎,由《粗獷派建築師》男主角艾哲倫保迪二度封帝。(直播截圖)

艾哲倫保迪二度封帝後親吻妻子Georgina Chapman。(直播截圖)

11:06 「最佳原創配樂」獎由《粗獷派建築師》奪得。

「最佳原創音樂」獎由《粗獷派建築師》奪得。(直播截圖)

10:57 「最佳外語片」獎由巴西影片《我生如是繼續》(I'm Still Here)奪得。

「最佳外語片」獎由巴西影片《我仍在此》奪得。(直播截圖)

10:53 「最佳攝影」獎由《粗獷派建築師》奪得。

「最佳攝影」獎由《粗獷派建築師》奪得。(直播截圖)

10:37 「最佳實景短片」獎由《I'm not a Robot》奪得。

「最佳實景短片」獎由《I'm not a Robot》奪得。(直播截圖)

10:30 「最佳視覺效果」獎由《沙丘瀚戰2》奪得。

「最佳視覺效果」獎由《沙丘瀚戰2》奪得。(直播截圖)

「白雪公主母女」姬嘉鐸與Rachel Zegler負責頒獎。(直播截圖)

10:27 「最佳音響」獎由《沙丘瀚戰2》奪得。

「最佳音響」獎由《沙丘瀚戰2》奪得。(直播截圖)

10:13 「最佳紀錄長片」獎由《No Other Land》奪得。

「最佳紀錄長片」獎由《No Other Land》奪得。(直播截圖)

10:10 「最佳紀錄短片」獎由《The Only Girl in the Orchestra》奪得。

「最佳紀錄短片」獎由《The Only Girl in the Orchestra》奪得。(直播截圖)

10:02 「最佳原創電影歌曲」獎由《艾美利亞變奏曲》主題曲〈El Mal〉奪得。

「最佳原創電影歌曲」獎由《艾美利亞變奏曲》主題曲〈El Mal〉奪得。(直播截圖)

09:55 「最佳美術指導」獎由《魔法壞女巫》奪得。

「最佳美術指導」獎由《魔法壞女巫》奪得。(直播截圖)

09:45 「最佳女配角」獎由素兒莎丹娜憑《艾美利亞變奏曲》(Emilia Pérez)首次奪得。

「最佳女配角」獎由素兒莎丹娜憑《艾美利亞變奏曲》首次奪得。(直播截圖)

09:40 「最佳剪接」獎由《阿諾拉》奪得。

「最佳剪接」獎由《阿諾拉》奪得。(直播截圖)

09:26 「奧斯卡理事會」獎頒發予「占士邦」系列電影製片人Barbara Broccoli and Michael G Wilson 。並由LISA、Doja Cat與RAYE演唱串燒電影主題曲。

LISA參與演唱占士邦串燒電影主題曲。(直播截圖)

09:22 「最佳化妝與髮型設計」獎由《完美物質》奪得。

「最佳化妝與髮型設計」獎由《完美物質》奪得。(直播截圖)

09:12 「最佳改編劇本」獎由《教宗選戰》奪得。

「最佳改編劇本」獎由《教宗選戰》奪得。(直播截圖)

09:09 「最佳原創劇本」獎由《阿諾拉》奪得。

「最佳原創劇本」獎由《阿諾拉》奪得。(直播截圖)

08:58 「最佳服裝設計」獎由《魔法壞女巫》奪得。

「最佳服裝設計」獎由《魔法壞女巫》奪得。(直播截圖)

08:44 「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。

「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。

「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。(直播截圖)

08:40 「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》(FLOW)奪得。

「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》奪得。

「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》(FLOW)奪得。(直播截圖)

08:29 羅拔唐尼頒發最佳男配角,由《深痛導賞團》的Kieran Culkin奪得。

上屆男配角得主羅拔唐尼負責頒獎。(奧斯卡直播截圖)

最佳男配角由《深痛導賞團》的基雲高堅(Kieran Culkin)大熱奪得,擊敗佳皮雅斯《粗獷派建築師》、愛德華諾頓《搖滾詩人:未知的傳奇》等候選人。(奧斯卡直播截圖)

今屆主持為名嘴主持人 Conan O’Brien,以搞笑見稱的他,出場就已經大放笑蛋。扮演候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場。

今屆主持為名嘴主持人 Conan O’Brien,以搞笑見稱的他,出場就已經大放笑蛋。(奧斯卡直播截圖)

扮演候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場。(奧斯卡直播截圖)