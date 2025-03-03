奧斯卡2025紅地氈︱Lisa密實欠驚喜　「白雪公主」勉強谷胸現怪溝

撰文：莫匡堯
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年度國際影壇盛事「第97屆奧斯卡金像獎」於美國時間3月2日舉行，典禮開始前一眾巨星與獎項提名人率先於紅地氈盛裝亮相。今屆紅地氈焦點落在首度提名「最佳女主角」獎的62歲性感女星狄美摩亞（Demi Moore）身上，憑《完美物質》（The Substance）提名影后的狄美摩亞，身穿一襲銀色超低胸吊帶長裙現身，稍露堅挺上圍及骨感肩膊，身為今屆大熱封后人選，在現場搶盡鏡頭！

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提名影后的狄美摩亞超性感亮相紅地氈，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）
提名影后的狄美摩亞超性感亮相紅地氈，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）
提名影后的狄美摩亞超性感亮相紅地氈，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

在狄美摩亞以外，憑《魔法壞女巫》（Wicked）首度提名「最佳女配角」獎的樂壇小天后Ariana Grande，則以一身粉色蓬蓬裙亮相紅地氈，造型極具設計感，然而Ariana Grande明顯比此前更為骨感消瘦，兩頰呈凹陷狀態、下巴輪廓亦顯得相當「鋒利」，消瘦程度令人關注。

提名女配角的Ariana Grande亮相紅地氈時，消瘦狀況令人憂慮！（視覺中國）
提名女配角的Ariana Grande亮相紅地氈時，消瘦狀況令人憂慮！（視覺中國）
提名女配角的Ariana Grande亮相紅地氈時，消瘦狀況令人憂慮！（視覺中國）

此外同為樂壇天后的Selena Gomez，亦以粉色系低胸長裙亮相，谷盡豐滿上圍、胸懷大痣，相當吸引眼球！Selena不論面頰與身型均明顯回復健康曲線，一洗此前擁腫暴漲的印象，狀態大好！

樂壇小天后Selena Gomez回復巔峰狀態亮相紅地氈！（視覺中國）
樂壇小天后Selena Gomez胸懷大痣！（視覺中國）
樂壇小天后Selena Gomez胸懷大痣！（視覺中國）

韓國女子組合BLACKPINK成員Lisa亦有亮相奧斯卡紅地氈，然而一向打扮出位兼極具個人風格的Lisa，今日卻以一身保守密實的中性西裝示人，造型比外界預期低調，令樂迷粉絲略感失望。

BLACKPINK成員LISA以中性密實打扮示人，比外界預期保守。（視覺中國）
BLACKPINK成員LISA以中性密實打扮示人，比外界預期保守。（視覺中國）

即將於今年上映的真人版《白雪公主》（Snow White）女主角Rachel Zegler，在紅地氈以一身米白色低胸透視長裙亮相，然而身型一向纖瘦骨感的她，身材明顯未能襯托晚裝，相當勉強力谷上圍，胸線被擠壓至變形現怪溝，令人大跌眼鏡！

《白雪公主》女主角Rachel Zegler，勉強力谷上圍、夾出闊近2cm的怪溝，相當怪異！（視覺中國）
《白雪公主》女主角Rachel Zegler，勉強力谷上圍、胸形相當怪異！（視覺中國）
《白雪公主》女主角Rachel Zegler，勉強力谷上圍、胸形相當怪異！（視覺中國）

在本屆榮獲提名的女演員以外，曾獲影后女配殊榮的愛瑪史東（Emma Stone）、楊紫瓊與Penélope Cruz亦盛裝亮相紅地氈，展現高貴典雅美態。其中愛瑪史東雖然身材未如其他形象性感的女星一樣曲線玲瓏，然而亦相當大方高貴！

影后愛瑪史東。（視覺中國）
影后愛瑪史東。（視覺中國）
影后楊紫瓊。（視覺中國）
愛瑪史東（Emma Stone）、楊紫瓊與Penélope Cruz
奧斯卡女配Penélope Cruz。（視覺中國）
奧斯卡女配Penélope Cruz。（視覺中國）

即睇更多女星紅地氈靚相：

Ana de Armas亮相紅地氈。（視覺中國）
Ana de Armas亮相紅地氈。（視覺中國）
Ana de Armas亮相紅地氈。（視覺中國）
姬嘉鐸亮相紅地氈。（視覺中國）
姬嘉鐸亮相紅地氈。（視覺中國）
姬嘉鐸亮相紅地氈。（視覺中國）
Scarlett Johansson亮相紅地氈。（視覺中國）
Scarlett Johansson亮相紅地氈。（視覺中國）
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Elle Fanning亮相紅地氈。（視覺中國）
Elle Fanning亮相紅地氈。（視覺中國）
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