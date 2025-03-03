奧斯卡2025即時更新︱素兒莎丹娜首奪女配　基雲高堅大熱奪男配

年度國際影壇盛事「第97屆奧斯卡頒獎典禮」於香港時間今日（3日））早上在美國洛杉磯杜比劇院舉行，ViuTV今年再奪奧斯卡香港直播權，頒獎典禮在早上8時正式開始。



10:13 「最佳紀錄長片」獎由《No Other Land》奪得。

「最佳紀錄長片」獎由《No Other Land》奪得。（直播截圖）

「最佳紀錄長片」獎由《No Other Land》奪得。（直播截圖）

10:10 「最佳紀錄短片」獎由《The Only Girl in the Orchestra》奪得。

「最佳紀錄短片」獎由《The Only Girl in the Orchestra》奪得。（直播截圖）

「最佳紀錄短片」獎由《The Only Girl in the Orchestra》奪得。（直播截圖）

10:02 「最佳原創電影歌曲」獎由《艾美利亞變奏曲》主題曲〈El Mal〉奪得。

「最佳原創電影歌曲」獎由《艾美利亞變奏曲》主題曲〈El Mal〉奪得。（直播截圖）

09:55 「最佳美術指導」獎由《魔法壞女巫》奪得。

「最佳美術指導」獎由《魔法壞女巫》奪得。（直播截圖）

「最佳美術指導」獎由《魔法壞女巫》奪得。（直播截圖）

09:45 「最佳女配角」獎由素兒莎丹娜憑《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）首次奪得。

「最佳女配角」獎由素兒莎丹娜憑《艾美利亞變奏曲》首次奪得。（直播截圖）

「最佳女配角」獎由素兒莎丹娜憑《艾美利亞變奏曲》首次奪得。（直播截圖）

09:40 「最佳剪接」獎由《阿諾拉》奪得。

「最佳剪接」獎由《阿諾拉》奪得。（直播截圖）

「最佳剪接」獎由《阿諾拉》奪得。（直播截圖）

09:26 「奧斯卡理事會」獎頒發予「占士邦」系列電影製片人Barbara Broccoli and Michael G Wilson 。並由LISA、Doja Cat與RAYE演唱串燒電影主題曲。

LISA參與演唱占士邦串燒電影主題曲。（直播截圖）

LISA參與演唱占士邦串燒電影主題曲。（直播截圖）

09:22 「最佳化妝與髮型設計」獎由《完美物質》奪得。

「最佳化妝與髮型設計」獎由《完美物質》奪得。（直播截圖）

「最佳化妝與髮型設計」獎由《完美物質》奪得。（直播截圖）

09:12 「最佳改編劇本」獎由《教宗選戰》奪得。

「最佳改編劇本」獎由《教宗選戰》奪得。（直播截圖）

「最佳改編劇本」獎由《教宗選戰》奪得。（直播截圖）

09:09 「最佳原創劇本」獎由《阿諾拉》奪得。

「最佳原創劇本」獎由《阿諾拉》奪得。（直播截圖）

「最佳原創劇本」獎由《阿諾拉》奪得。（直播截圖）

08:58 「最佳服裝設計」獎由《魔法壞女巫》奪得。

「最佳服裝設計」獎由《魔法壞女巫》奪得。（直播截圖）

「最佳服裝設計」獎由《魔法壞女巫》奪得。（直播截圖）

08:44 「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。

「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。

「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。（直播截圖）

「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。（直播截圖）

08:40 「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）奪得。

「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》奪得。

「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）奪得。（直播截圖）

「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）奪得。（直播截圖）

08:29 羅拔唐尼頒發最佳男配角，由《深痛導賞團》的Kieran Culkin奪得。

上屆男配角得主羅拔唐尼負責頒獎。（奧斯卡直播截圖）

最佳男配角由《深痛導賞團》的基雲高堅（Kieran Culkin）大熱奪得，擊敗佳皮雅斯《粗獷派建築師》、愛德華諾頓《搖滾詩人：未知的傳奇》等候選人。（奧斯卡直播截圖）

今屆主持為名嘴主持人 Conan O’Brien，以搞笑見稱的他，出場就已經大放笑蛋。扮演候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場。

今屆主持為名嘴主持人 Conan O’Brien，以搞笑見稱的他，出場就已經大放笑蛋。（奧斯卡直播截圖）

扮演候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場。（奧斯卡直播截圖）