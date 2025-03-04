九龍城寨之圍城｜日本觀眾睇足8次　鄭保瑞︰給下一代更多可能性

香港電影《九龍城寨之圍城》，近日在日本上畫，票房不單已達2億日圓（約1,000萬港元），是近5年成績最好的香港電影，而且愈映愈熱，在當地掀起一股「城寨」熱潮，引起當地電視台報道，而在戲院採訪時，更發現有不少觀眾Cosplay戲中角色入場，又有觀眾已是第八次入場觀看該片。最後更訪問到導演鄭保瑞，他希望藉《九龍城寨之圍城》的成功告知業界，仍有不少地方人士留意香港電影，亦希望給予更多可能性予下一代電影人。



《九龍城寨之圍城》票房破2億日元 ，導演鄭保瑞、古天樂、林峯、胡子彤和張文傑到當地謝票。（電影公司提供）

《九龍城寨之圍城》票房破2億日元 ，導演鄭保瑞、古天樂、林峯、胡子彤和張文傑到當地謝票。（影片截圖）

古天樂、林峯等一直出席日本謝票。（影片截圖）

一眾演員到日本宣傳及謝票時，當地的全日本新聞網（ANN）便前往採訪，拍得有幾位觀眾Cosplay戲中角色入場，當中包括「四仔」張文傑、「Tiger哥」黃德斌以及「陳洛軍」的朱古力眼鏡造型、其中有觀眾稱自己已第四次入場欣賞，身邊朋友更指是第八次，相當支持。

有觀眾分別扮演「四仔」及「陳洛軍」入場。（影片截圖）

「陳洛軍」更表示自己已第8次入場。（影片截圖）

電影找來日本人谷垣健治當動作指導，當地傳媒亦特別強調。（影片截圖）

有日本觀眾Cosplay「Tiger哥」。（影片截圖）

節目亦表示，不少觀眾對戲中的佈景非常欣賞，從而訪問了導演鄭保瑞，阿瑞表示拍攝前，跟製作組要求今次不止是起堵牆，或起個建築物，「而是要感覺到有人在生活，生活氣息是最難去複製。」

節目組播出昔日九龍城寨的畫面。（影片截圖）

當中也有當年市民在城寨生活的情況。（影片截圖）

鄭保瑞承認生活氣息是最難去複製。（影片截圖）

對於今次電影在日本大受歡迎，鄭保瑞深感榮幸︰「香港向來變化得好快，希望在香港拍的電影，正在紀錄香港一些狀況，或者一些已經慢慢消失的東西，希望在電影重現出來。」而阿瑞亦希望藉住今次成功，鼓勵業界。「我哋除咗得香港觀眾，都會有其他地方留意香港電影，這是我希望能夠做到的一步，畀下一代電影人多啲可能性。」