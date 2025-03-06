評論學會大獎︱劉青雲五奪影帝笑言僥倖　「突然覺得自己有內涵」

香港年度影壇頒獎典禮「第31屆香港電影評論學會大獎」頒獎典禮今日（6日）舉行，本屆「最佳男演員」及「最佳女演員」分別由劉青雲及談善言奪得，執導劉青雲主演作品《爸爸》的導演翁子光則奪得「最佳導演」獎，電影亦被納入為「十部推薦電影」名單，不論演出與製作均大受評論界一致推崇。

《第31屆香港電影評論學會大獎》影帝影后分別由劉青雲及談善言奪得。（梁碧玲 攝）

《第31屆香港電影評論學會大獎》影帝由劉青雲憑新作《爸爸》奪得，為生涯第五度得獎。（梁碧玲 攝）

劉青雲與翁子光均憑《爸爸》於《第31屆香港電影評論學會大獎》上得獎。（梁碧玲 攝）

劉青雲與翁子光在典禮上得獎後接受傳媒訪問，劉青雲第五度於評論學會大獎榮獲影帝，笑言僥倖：「無可否認我自己係成熟咗，《爸爸》呢部電影同我以前拍嘅戲唔同，謝票嘅時候見到現場好多觀眾好傷感，有唔同觀眾向我分享睇完之後對自己經歷有釋懷嘅感覺，係我以前拍嘅戲冇試過嘅。」更笑言經過學會的點評，似乎更有內涵：「經過評論學會嘅朋友評論我嘅演出，突然間覺得自己有內涵，其實個內涵係嚟自導演嘅！」

劉青雲笑言自己的演出經評論人點評後，突然覺得自己有內涵！（梁碧玲 攝）

為評論學會大獎擔任頒獎嘉賓的鄭秀文，在台上頒發「最佳導演」獎時表示有興趣與翁子光合作，翁子光表示榮幸：「佢好客氣，係我想同佢合作，因為佢真係一個好好嘅演員！」至於題材上，翁導表示：「正如我同劉青雲傾計，我都係會諗香港電影依家可以拍咩呢？我哋仲有咩可能性？希望多啲人一齊諗！」劉青雲亦表示渴望與鄭秀文事隔多年再合作：「我相信會好好玩！大家喺唔同嘅階段會有唔同嘅表現，上次合作都一段時間之前、呃唔到人喇，頭先個編劇話佢八歲睇Sammi，但而家再合作一次應該好玩。」

鄭秀文今日為《第31屆香港電影評論學會大獎》擔任頒獎嘉賓！（梁碧玲 攝）

鄭秀文今日為《第31屆香港電影評論學會大獎》擔任頒獎嘉賓！（梁碧玲 攝）

鄭秀文今日頒獎予翁子光時，在台上直言喜歡其執導新作《爸爸》！（梁碧玲 攝）

翁子光在頒獎台獲「最佳導演」獎期間，特別鳴謝聯合導演區焯文，翁導受訪時表示：「我同區焯文有一齊努力拍呢部戲，好早已經邀請佢幫手。我亦都有睇區焯文嘅戲，嚟緊有一部紀錄片叫《毛家》，關於流浪貓狗，希望大家支持。」至於在金像獎上入圍同一獎項，翁導笑言沒有信心得獎；而曾合作的劉青雲、許冠文與郭富城均提名影帝，翁導引用劉青雲日前受訪時的「非對手論」表示：「我都覺得一齊提名嘅唔係對手、應該係朋友嚟，大家都希望香港電影有新嘅可能。」

曾主演翁子光執導作品的劉青雲、許冠文與郭富城，均入圍本屆香港電影金像獎。（梁碧玲 攝）

劉青雲主演作品《風林火山》終將在今年上映，電影早於2017年拍攝完畢，對於重磅作品上映，劉青雲笑言：「我當然希望畀大家睇到，到底套戲會係咩效果就好難講。我希望佢上映嘅時候我睇到啦！同埋大家可以睇下我後生嗰個樣！」