米奇17號︱羅拔柏迪臣分飾兩角　反覆面對死亡：生死感覺難以言喻

荷里活科幻喜劇《米奇17號》，由韓裔奧斯卡最佳導演獎得主奉俊昊執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、娜奧美艾奇（Naomi Ackie）、史蒂芬（Steven Yeun）、東妮歌莉蒂（Toni Collette）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）主演，電影日前於香港正式上映。奉俊昊繼《上流寄生族》後轉戰科幻片，更夥拍男神羅拔柏迪臣主演，探討太空探索、存在與人性命題、以及人與自然之間的關係。早前奉俊昊及羅拔柏迪臣就新作接受國際傳媒聯合訪問，分享首度合作的契機、劇情探討的人類存在問題及二人對人工智能與電影未來的觀點。

奉俊昊及羅拔柏迪臣就新作《米奇17號》接受國際傳媒聯合訪問。（GettyImages）

羅拔柏迪臣首度一人分飾兩角、反覆面對死亡

羅拔柏迪臣於《米奇17號》劇情中，分別飾演米奇17號及18號，為從影多年以來首次一人分飾兩角。對於拍攝期間要與自己「對戲」，羅拔分享適應期間與奉俊昊摸索演繹方法的進程：「的確要經過一段時間才能適應與自己對戲、對調角色的情況，開始拍攝的第一周，我仍有點混淆，還在摸索的階段。因為是一個相當複雜的情況，對觀眾來說要清楚辨認兩個角色的差異；對劇情其他角色來說卻一模一樣，不能太大差異，所以不斷調整兩者之間的平衡。有時奉俊昊會提醒『要似17號多一點』『這次要似18號』，經過幾周拍攝後終於完全明白他的意思。」

羅拔柏迪臣於《米奇17號》首次一人分飾兩角。（《米奇17號》電影劇照）

羅拔柏迪坦言在《米奇17號》拍攝開始超過一周後，才與奉俊昊摸索得到17號與18號的演繹方法。（GettyImages）

《米奇17號》劇情改編自同名小說，奉俊昊分享創作原點時表示：「華納兄弟影業與Plan B製片公司將《米奇17號》的原創小說帶到我面前，我馬上發現米奇這個角色的可能性，能夠透露每日不停面臨死亡的角色，觸及現實中年輕勞動階層的故事與困境。」劇情中，米奇不斷面對死亡、再透過人體複印技術重生，對於不斷面對死亡的感受，羅拔柏迪臣分享指：「我的想法是正如有許多人面對死亡時，例如幾乎致命的交通意外、或一度死亡再被成功搶救，有些人有神秘的靈界經歷，有些人卻甚麼經歷也沒有。我認為米奇與大家一樣，生死之間感覺其實難以言喻，當大家不斷追問米奇的時候，便會感到相當困擾。」

羅拔柏迪臣表示米奇與所有人一樣，對生死之間的感覺難以言喻。（《米奇17號》電影劇照）

奉俊昊多方探問人類存在

透過《米奇17號》，奉俊昊多方探討人類存在、環境污染、人與自然及政治問題。奉俊昊表示透露未來科幻作品，能夠超脫時間探討歷史循環的問題：「有別於聚焦特定時間事件，或每日新聞報道的事件，我反而希望透過電影講述在歷史中不斷重覆發生的事件。正如我過去不少作品一樣，米奇在故事中沒有權力、話語權與力量，當中最重要的問題是為甚麼在未來科技步、社會演進下，我們仍不斷目睹毫無自主權的群體？」

奉俊昊從《米奇17號》故事中，發現探問人類歷史不斷重演問題的契機。（GettyImages）

在羅拔柏迪臣飾演的米奇以外，外星生物詭獸（Creepers）是《米奇17號》亮眼配角之一，談到詭獸讓觀眾產生憐憫同情的方法，奉俊昊表示：「劇情中，東妮歌莉蒂與麥克雷法路的角色非常輕視詭獸的存在，而米奇相反則尊重詭獸，視詭獸與自己平等，所以令觀眾能夠從兩個視點出發，對詭獸產生憐憫。」至於詭獸獨特的設計，奉俊昊則笑言：「在劇本中有一句對白『詭獸看起來像沾滿糞便的牛角包』，基本上就成為我們設計的槪念原點，我告訴設計師詭獸要貌似牛角包一樣，在我腦海中形象一直十分清晰。」

奉俊昊形容詭獸的設計像「沾滿糞便的牛角包」！（《米奇17號》電影劇照）

羅拔柏迪臣憑《蝙蝠俠》演技說服導演

首次與羅拔柏迪臣合作，奉俊昊坦言從羅拔不少前作演出看中他過人的獨特氣質，並且被《蝙蝠俠》（The Batman）的演技層次說服：「我相信大家都會同意，羅拔的雙眼散發一種剛毅與力量，我們看到他演繹《蝙蝠俠》時的剛強與勇往直前，同時亦有一種焦慮與脆弱在其中。兩種特質配合下，非常適合米奇𧜏個角色，因為他需要一人分飾兩角，17號與18號面對同一狀況下，會展現兩種不同的性格特質，所以羅拔便是最適合的完美人選！」

奉俊昊坦言從羅拔不少前作演出看中他過人的獨特氣質，並且被《蝙蝠俠》的演技層次說服。（《蝙蝠俠》劇照）

奉俊昊憑《上流寄生族》成為奧斯卡最佳導演，羅拔柏迪臣能夠與奉俊昊首次合作，表示榮幸以外，亦表白自己已為奉俊昊多年影迷：「我是奉俊昊導演的狂熱粉絲！我許多年前便看過《殺人回憶》，不少畫面一直停留在我的腦海中，時常幻想如果由我與導演合作演繹，效果將會如何。當我看到《米奇17號》的劇本，發覺是我從來沒有看過、想像過的作品，更會由奉俊昊執導，所以引起極為強烈的興趣！」

羅拔柏迪臣坦言為奉俊昊的多年影迷。（GettyImages）

奉俊昊：人工智能不會有人類的幽默

《米奇17號》探問不少未來科技對人類存在的影響，現實中人工智能的冒起，影響日常生活以外，亦為電影創作帶來莫大衝擊。對於人工智能影響電影劇本創作的議題，奉俊昊分享自己的看法：「我一直有奇特的風格口味，並非刻意拍攝怪誕的電影作品，通常電影上映後都得到類近的評價。《米奇17號》劇情中，在米奇進行人體掃瞄之前，一位技術人員伸手擠去他額頭上的暗瘡，我覺得AI人工智能絕對不會有人類這種幽默的想法。」

奉俊昊表示人工智能絕不會有人類創作時的幽默感。（GettyImages）

至於羅拔柏迪臣，亦對人工智能的冒起，分享樂觀正面的個人觀點：「我一直是對未來充滿期待、正面樂觀的態度。不少人對高新科技、人工智能等出現感到恐懼，擔心人類存在與地位的轉變。我認為沒有一種科技能夠令人類變成多餘的存在，只會變成我們現實中極為重要的部分。正如奉俊昊導演剛才所言，如果我們按照AI人工智能所書寫的劇本拍電影，應該沒有人會有興趣去看！」