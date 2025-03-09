淺淺歲月｜忘掉不忠經歷賣樓拍戲悼亡夫　葉童︰我一定唔得

電影《淺淺歲月》，由葉童與謝君豪主演，電影改編自出品人謝淑芬的個人故事。丈夫北上發展卻同時包二奶，原來的不忿早被時間沖淡，甚至在丈夫患上絕症後，謝甘願前往照料關顧，一同回憶昔日的愛。去年，謝更決定賣樓套現，將自己的故事拍成電影去悼念亡夫。一段充滿愛與包容的關係，寫成劇本交到葉童時，起初不是令這位影后動容，而是坦誠地問︰「咁簡單的故事，點解要拍做電影？」



葉童最初接到該劇本，都好奇一問︰「怎會有人想拍這故事。」（麥超億 攝）

葉童好奇︰「怎會有人想拍這故事」

《淺淺歲月》的出品人謝淑芬，跟丈夫是小學同學，由青梅竹馬到拉埋天窗，又陷入三角關係到離婚但未收場，輾轉再共渡人生最後時光。當事人看來經歷了一輩子刻骨銘心的愛，意義深重，不過在觀眾眼中是一段俯首皆是的情愛故事，甚至將劇本交到葉童手上，也有同一感受。

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葉童跟謝君好，在戲中有不少一Take過的長鏡演繹，仿似一部生活紀錄片。（《淺淺歲月》劇照）

葉童︰「睇完個劇本，第一次時間想點解會有這樣的電影，一個好簡單的故事，以一個女性角度去看，不就是好簡單的故事嗎？點解要拍做戲。但我偏偏好鍾意，人生是由很多平凡事組成，女人的一生好多時就是結婚、生仔、煮婦生活，這就是她的大部分人生，但一個女演員好難得可以演一個這樣的戲。好奇怪怎會有人想拍這故事，更奇怪是由陳果監製搵我，我當時反問他︰『你啲戲好特別喎，點解會搵我拍呢？』」

跟亡夫再談一次戀愛

一個簡單的角色，卻勾起葉童的興趣，但答應前想先見見出品人，亦即是這故事的原形人物謝淑芬。葉童︰「其實我已經心儀要演這部戲，所以在聚會上沒有講太多電影細節，主要是互相了解一下。」但對謝淑芬而言，這是見面有種一錘定音的感覺。「見完面，我就跟編劇呂筱華講︰『我個心好定，因為葉童是Connect到這個角色，當日我已經感受到。」結果都是在別無他選下，將角色交予葉童。「你好似未見過第二個演員，其實你應該見多幾位演員，哈哈……」葉童打趣地說。

謝淑芬第一次見葉童，便跟編劇說︰「我個心好定，因為葉童是Connect到這個角色。」（麥超億 攝）

謝淑芬為這部戲投放不少時間，而籌拍電影前，先去修讀編劇課程，因為她想由自己親自寫這個劇本出來。「寫劇本時，就似再談一次戀愛，我跟先生是小學同學，中學雖然修讀不同學校，到大學他去澳洲讀書前，我們於聚會中再見面，之後開始寫信交流，愈寫愈密，寫到一星期一封，在重溫這些信的內容，是痛但又好浪漫，令自己覺得人總是在失去時，才自覺沒去珍惜。」

遲了珍惜，所以要加快腳步，甚至怕會失去這份記憶，拍成電影來保存最好不過。「現實生活中我失去老公兩次（一次離婚一次離世），最後一次更不可逆轉，現在掛住他可以拎套戲出來看。整個過程仔女都好支持我，套戲更成為家人的凝聚力，大家一齊回憶心目中最重要的人。」

戲中不少情節，都是謝淑芬跟先生的生活點滴。（《淺淺歲月》劇照）

處理不忠的抉擇

一次不忠，百次不容，女士們對丈夫的不忠大部分的處理方法都是零容忍，但謝淑芬不單是容忍，更是包容到對方跟新任太太誕下的孩子，也關顧到。「我對於這段感情是特別上心同重視，他始終是我心目中最重要的人。加上小朋友個樣真係好似佢，況且大人事小朋友無辜的。」

身邊亦有一份已婚女士葉童，在片場演這場戲當然無難度，但如果現實生活遇上又會如何抉擇？葉童︰「我一定唔得！不過拍這部戲都予我很多感覺，有時候的確不用太執著，很多事情破壞容易，要建立則需要一點一滴。如果有一天要面對這種無奈，我都會應該選擇較瀟灑的做法，冇理由帶住遺憾落去。」現場兩位女士，正正交出一個相反的選擇。

直至看到葉童的演出，謝淑芬才驚覺自己在子女眼中曾經是這麼不討喜。（《淺淺歲月》劇照）

作為出品人，該片看過很多遍，感受亦良多，最深刻是發現自己討厭之處。「阿女睇完套戲，她覺得葉童演得好似，最似係一句︰『你慳啲啦！』這刻才發覺原來我會這樣講說話，在銀幕見到自己頗乞人憎的一面，但同時給了自己學習機會。」而當電影播到最後，出現一句將該電影獻給亡夫時，謝淑芬的眼淚就是完全忍不到，「整個製作過程，一路走下來都不容易，但我仍盡我最大努力完成它！」