贖夢︱劉俊謙搵命搏寒流池底掙扎拍攝水中戲　驚嚇重重幾乎缺氧

張家輝自編自導自演新作《贖夢》中，所有演員都為他拼命演出，跌進一個忘我狀態。陳法拉在預告片中面目掙擰的瘋癲演出，被網民冠以陳法癲稱號，感覺令人心寒。劉俊謙也如是，戲中飾演精神科文醫生的他，不斷陷入不安和困惑夢境之中，拍攝的過程裡也經過幾番掙扎，其中一場水底戲更令他抖不過氣來，絕對是一次搵命博的演出。

《贖夢》由張家輝自導自演，陳法拉、劉俊謙及許恩怡等合演。（《贖夢》電影劇照）

《贖夢》由張家輝自導自演，陳法拉、劉俊謙及許恩怡等合演。（《贖夢》電影劇照）

阿謙為了拍攝這場水底戲，電影公司特別安排了潛水教練在泳池實地教學，以便在拍攝時可運用到潛水技巧，呼吸、閉氣等動作。雖然小時候的他曾學過游水，但跟潛水又是兩回事，他有所領會的說：「水底閉氣和呼吸，再一下子浮上水面，很難回到氣，真的需要不斷練習。教練還要在我一對腳加上鉛，以營造往下沉的效果，所以有一定難度。」而經過潛水教練指導下，阿謙亦掌握到有關基本技能，在正式拍攝當晚渾身解數的獻出首次潛水戲演出。

《贖夢》劇組特意安排劉俊謙跟潛水教練在泳池學習，準備正式演出。（《贖夢》電影花絮照）

《贖夢》劇組特意安排劉俊謙跟潛水教練在泳池學習，準備正式演出。（《贖夢》電影花絮照）

拍攝當晚既是除夕夜，又氣溫驟降，劇組又未及準備暖水，但種種天時地利人和下，未有影晌到阿謙的賣命演出，而且完成演出後，仍嫌自己在水底的表情不夠好，連導演家輝也讚嘆他對工作的認真態度不可多得。

張家輝拍攝《贖夢》劉俊謙的水中戲，正值寒流期間的除夕夜。（《贖夢》電影花絮照）

張家輝拍攝《贖夢》劉俊謙的水中戲，正值寒流期間的除夕夜。（《贖夢》電影花絮照）

張家輝拍攝《贖夢》劉俊謙的水中戲，正值寒流期間的除夕夜。（《贖夢》電影花絮照）

張家輝拍攝《贖夢》劉俊謙的水中戲，正值寒流期間的除夕夜。（《贖夢》電影花絮照）

阿謙為了拍攝這場夢境中水底掙扎戲，來來回回的由水面跳落泳池水底不下數次，而工作人員亦在現場預先準備薑茶、暖水袋，暖毯等讓他上水時，第一時間取暖，以免著寒。此情此景的演出經驗對他來說可真難忘。

劉俊謙拍攝水中戲後，馬上上水取暖。（《贖夢》電影花絮照）

劉俊謙拍攝水中戲後，馬上上水取暖。（《贖夢》電影花絮照）

劉俊謙拍攝水中戲後，馬上上水取暖。（《贖夢》電影花絮照）

阿謙感覺艱辛的說：「我第一次拍水底戲，氣溫突然聚降，又沒有暖水，這也是預料不到的。在水底演戲，連番掙扎動作，還要加上臉部表情配合，真不容易，不過最辛苦一刻是上水的一刻，全身盡濕，必須要工作人員拉我才夠力上水；而每次上水也得吸氧氣，有一刻真的抖不到氣。奈何又不能待在水中演戲太久，怕缺氧！幸好沒等到天亮，便完成整場戲，好一個難忘的除夕夜。」