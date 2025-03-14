亞洲電影大獎︱朱栢康伍允龍雙雙提名男配角　盼一同上台伸脷激咀

年度亞洲影壇盛事「第18屆亞洲電影大獎」頒獎典禮即將於周日（16日）舉行，本屆入圍影人當中，朱栢康與伍允龍分別憑去年兩部最賣座香港電影《破．地獄》及《九龍城寨之圍城》入圍「最佳男配角」獎，與台灣金馬影帝李康生、日本演員池松壯亮及光石研一同角逐。亞洲電影大獎學院今日（14日）舉行《配角的主場》座談會，邀請三位憑華語電影入圍男配角的演員進行對談，朱栢康與伍允龍在座談會開始前，代表香港電影出戰接受傳媒訪問。

李康生、朱栢康與伍允龍均入圍「第18屆亞洲電影大獎」最佳男配角獎。（葉志明 攝）

朱栢康憑去年超賣座香港電影《破．地獄》入圍亞洲電影大獎「最佳男配角」獎。（葉志明 攝）

伍允龍則憑去年另一部超賣座香港電影《九龍城寨之圍城》入圍亞洲電影大獎「最佳男配角」獎。（葉志明 攝）

朱栢康與伍允龍接受傳媒訪問期間，均表示能夠代表香港作品團隊入圍，已深榮幸。其中，伍允龍入行二十多年以來首次提名影壇獎項，表示會享受典禮過程：「小弟我第一次提名任何嘢，仲要係提名演技獎項，已經好開心。本身諗第一個提名會係武術指導，所以好感謝主！」他坦言提名成為生涯重要里程：「入行廿幾年承受咗好多喜怒哀樂，到呢個階段開心之餘，會退一步觀望大局。」

伍允龍受訪時分享入行二十多年來首度入圍影壇獎項的喜悅。（葉志明 攝）

兩位男配角更自爆原來二人早於出道初期，便合作拍攝廣告，笑言希望大家都能夠獲得殊榮，朱栢康更大開玩笑指：「如果我哋一齊上台就互嘴啦！」伍允龍隨即笑言考慮「伸脷」，二人更即場隔空預演法式激吻！

朱栢康與伍允龍即場隔空預演一同上台領獎時的法式激吻！（葉志明 攝）

《九龍城寨之圍城》於日本上映以來大受當地觀眾歡迎，伍允龍表示高興之餘，亦有意向日本發展：「有啊！依家有同日本製作公司傾緊，細節遲啲再同大家分享！」伍允龍一向為幪面超人粉絲，提到參演特攝片的機會，他笑言：「我一路都好鍾意日本動畫、幪面超人、超級戰隊，如果有機會參與一定好開心！到時會要求一個鏡頭除低頭盔面罩，係我嚟㗎！」至於Fit爆身型會否被幪面制服的緊身褲難倒，伍允龍笑言：「佢哋嘅制服有好多種嘅，有啲可以鬆啲嘅！」朱栢康隨即表示：「但我都係想你著緊身褲！想你賣大包！」