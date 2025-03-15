亞洲電影大獎︱與伍允龍朱栢康談演配角　李康生：把劇本角色忘記

年度亞洲影壇盛事《第18屆亞洲電影大獎》頒獎典禮即將於周日（16日）舉行，本屆入圍影人當中，朱栢康與伍允龍分別憑去年兩部最賣座香港電影《破．地獄》及《九龍城寨之圍城》入圍「最佳男配角」獎，與台灣金馬影帝李康生、日本演員池松壯亮及光石研一同角逐。亞洲電影大獎學院今日（14日）舉行《配角的主場》座談會，邀請三位憑華語電影入圍男配角的演員進行對談。



李康生、朱栢康與伍允龍均入圍「第18屆亞洲電影大獎」最佳男配角獎。（葉志明 攝）

李康生、朱栢康與伍允龍就入圍「最佳男配角」獎舉行《配角的主場》座談會。（葉志明 攝）

李康生憑《默視錄》入圍「最佳男配角」獎。（葉志明 攝）

朱栢康憑去年超賣座香港電影《破．地獄》入圍亞洲電影大獎「最佳男配角」獎。（葉志明 攝）

伍允龍則憑去年另一部超賣座香港電影《九龍城寨之圍城》入圍亞洲電影大獎「最佳男配角」獎。（葉志明 攝）

在《配角的主場》座談會上，李康生、朱栢康與伍允龍分享多年演戲經驗，對於以配角身份切入、為角色作準備，伍允龍分享自己的準備方法：「我會從閱讀劇本中，尋找自己角色在劇情與人物之間具有的作用，以此作為開端。」朱栢康認同伍允龍的方向，並補充指：「我會在閱讀劇本期間嘗試提出問題，發掘主創者寫作劇本的意圖，然後從意圖反觀各位角色的定位，讓我為角色準備、做功課時不會走錯方向，或者佔據其他角色的功能。」朱栢康亦分析配角在電影中的戲劇作用，從較學術角度分享指︰「許多時候配角的出現均會為主角製造障礙，在主角的旅程中製造同時拆解過程的障礙。閱讀配角前，要先理解主角的走勢，才能夠提供相應的支撐。」

從演藝學院畢業的朱栢康，透過學術角度分析配角的功能。（葉志明 攝）

至於金馬影帝李康生，不僅於台灣名導蔡明亮的作品中屢次飾演主角，近年亦多次在不同導演的作品中上演亮眼的配角角色。李康生回應準備角色的處理方法時，在座談會上妙語連珠分享心法：「我讀劇本讀得很慢，主要會研究與其他角色之間的對戲，理解過後、讀兩三次就希望把劇本忘記，把角色忘記，變成屬於我自己的一部份。」擁有大量主角演出經驗的李康生，更笑言演配角亦有享受的地方：「我覺得配角比較輕鬆，不用揹起票房！所以可以隨意地演，有比較多發揮的地方，有時候還可以把主角幹掉！」然而不論演出主角或配角，李康生亦坦言要為電影供獻每一份力量：「我們做演員都想把戲演好、演得更好，每個人把每一份力量都供獻出來，這個戲就會變成好看的戲。」

李康生於座談會上妙語連珠，分享演戲心法。（葉志明 攝）

伍允龍於《九龍城寨之圍城》裡飾演大反派王九，配角形象深入民心，不論造型或演繹吸引力均不輸劇情主角，伍允龍被主持簡君晋導演讚揚其動作演員功底深厚時，伍允龍表示也表示父親兼授業恩師正在台下觀眾席之中：「唔好咁講，我爸爸就喺台下！」謙虛地續指：「功夫根底當然是找我演《九龍城寨之圍城》的主要原因。」然而憑王九的演繹提名「最佳男配角」獎，伍允龍亦在演技上落足功夫：「我自己思考時覺得王九本身自卑、變成自大，於是刻意用笑容、笑聲、浮誇的服裝突出自己，證明自己在一眾小弟之中的能力。」

伍允龍從影首度提名獎項，父母親臨座談會支持。（葉志明 攝）

伍允龍從影首度提名獎項，父母親臨座談會支持。（葉志明 攝）

伍允龍亦透露為了尋找王九標誌性的魔性笑聲，與導演鄭保瑞不斷反覆摸索、調較演繹能量：「鄭保瑞導演不會直接告訴演員他最理想的角色形象，之後才聽他透露原來王九在他心目中是個《老夫子》飛仔，如果他一早告訴我，可能演繹方法會有不同。鄭保瑞在我完成造型後，要我尋找王九的笑，我心想『笑甚麼呢？』，由輕聲笑、到不斷放大笑聲後，讓我知道原來王九的演繹需要放大誇張到那個地步。」