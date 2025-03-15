亞洲電影大獎︱與伍允龍朱栢康談演配角　李康生：把劇本角色忘記

撰文：莫匡堯
出版：更新：

年度亞洲影壇盛事《第18屆亞洲電影大獎》頒獎典禮即將於周日（16日）舉行，本屆入圍影人當中，朱栢康與伍允龍分別憑去年兩部最賣座香港電影《破．地獄》及《九龍城寨之圍城》入圍「最佳男配角」獎，與台灣金馬影帝李康生、日本演員池松壯亮及光石研一同角逐。亞洲電影大獎學院今日（14日）舉行《配角的主場》座談會，邀請三位憑華語電影入圍男配角的演員進行對談。

李康生、朱栢康與伍允龍均入圍「第18屆亞洲電影大獎」最佳男配角獎。（葉志明　攝）
李康生、朱栢康與伍允龍就入圍「最佳男配角」獎舉行《配角的主場》座談會。（葉志明　攝）
李康生憑《默視錄》入圍「最佳男配角」獎。（葉志明　攝）
朱栢康憑去年超賣座香港電影《破．地獄》入圍亞洲電影大獎「最佳男配角」獎。（葉志明　攝）
伍允龍則憑去年另一部超賣座香港電影《九龍城寨之圍城》入圍亞洲電影大獎「最佳男配角」獎。（葉志明　攝）

在《配角的主場》座談會上，李康生、朱栢康與伍允龍分享多年演戲經驗，對於以配角身份切入、為角色作準備，伍允龍分享自己的準備方法：「我會從閱讀劇本中，尋找自己角色在劇情與人物之間具有的作用，以此作為開端。」朱栢康認同伍允龍的方向，並補充指：「我會在閱讀劇本期間嘗試提出問題，發掘主創者寫作劇本的意圖，然後從意圖反觀各位角色的定位，讓我為角色準備、做功課時不會走錯方向，或者佔據其他角色的功能。」朱栢康亦分析配角在電影中的戲劇作用，從較學術角度分享指︰「許多時候配角的出現均會為主角製造障礙，在主角的旅程中製造同時拆解過程的障礙。閱讀配角前，要先理解主角的走勢，才能夠提供相應的支撐。」

從演藝學院畢業的朱栢康，透過學術角度分析配角的功能。（葉志明　攝）

至於金馬影帝李康生，不僅於台灣名導蔡明亮的作品中屢次飾演主角，近年亦多次在不同導演的作品中上演亮眼的配角角色。李康生回應準備角色的處理方法時，在座談會上妙語連珠分享心法：「我讀劇本讀得很慢，主要會研究與其他角色之間的對戲，理解過後、讀兩三次就希望把劇本忘記，把角色忘記，變成屬於我自己的一部份。」擁有大量主角演出經驗的李康生，更笑言演配角亦有享受的地方：「我覺得配角比較輕鬆，不用揹起票房！所以可以隨意地演，有比較多發揮的地方，有時候還可以把主角幹掉！」然而不論演出主角或配角，李康生亦坦言要為電影供獻每一份力量：「我們做演員都想把戲演好、演得更好，每個人把每一份力量都供獻出來，這個戲就會變成好看的戲。」

李康生於座談會上妙語連珠，分享演戲心法。（葉志明　攝）

伍允龍於《九龍城寨之圍城》裡飾演大反派王九，配角形象深入民心，不論造型或演繹吸引力均不輸劇情主角，伍允龍被主持簡君晋導演讚揚其動作演員功底深厚時，伍允龍表示也表示父親兼授業恩師正在台下觀眾席之中：「唔好咁講，我爸爸就喺台下！」謙虛地續指：「功夫根底當然是找我演《九龍城寨之圍城》的主要原因。」然而憑王九的演繹提名「最佳男配角」獎，伍允龍亦在演技上落足功夫：「我自己思考時覺得王九本身自卑、變成自大，於是刻意用笑容、笑聲、浮誇的服裝突出自己，證明自己在一眾小弟之中的能力。」

伍允龍從影首度提名獎項，父母親臨座談會支持。（葉志明　攝）
伍允龍從影首度提名獎項，父母親臨座談會支持。（葉志明　攝）

伍允龍亦透露為了尋找王九標誌性的魔性笑聲，與導演鄭保瑞不斷反覆摸索、調較演繹能量：「鄭保瑞導演不會直接告訴演員他最理想的角色形象，之後才聽他透露原來王九在他心目中是個《老夫子》飛仔，如果他一早告訴我，可能演繹方法會有不同。鄭保瑞在我完成造型後，要我尋找王九的笑，我心想『笑甚麼呢？』，由輕聲笑、到不斷放大笑聲後，讓我知道原來王九的演繹需要放大誇張到那個地步。」

伍允龍於座談會上分享與鄭保瑞一同探索王九笑聲以至演繹能量的過程。（葉志明　攝）
電影
港產片
亞洲電影大獎
朱栢康
破‧地獄
伍允龍
九龍城寨之圍城