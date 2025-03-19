贖夢｜張家輝將主角交予劉俊謙　「我拍自己好求其，拍佢好認真」

電影《贖夢》是張家輝第四部自導自演作品，今次更找來新晉演員劉俊謙，將男主角位置讓出，減少自己戲份之餘亦可專心執導。而關於發夢這個主題，兩位都有不少經歷，甚至都有「追夢」的心態，不是《中年好聲音》那種追夢，而家是夢中紮醒後，要追回的夢境。



鳴謝

化妝︰Midco CHU（張家輝）、WiLL WONG @wi11wongofficial（劉俊謙）

髮型︰Alex KWAN（張家輝）、Nick Lam @Nickienick @twotwo.hair（劉俊謙）

場地︰Mira Hotel

《贖夢》是張家輝第四部自編自導作品，今次找來劉俊謙擔正。（梁碧玲 攝）

張家輝︰今次走啱位

繼《盂蘭神功》、《陀地驅魔人》及《低壓槽》後，今次是張家輝第四次做導演，並再次自導自演，透過之前的經驗累積，家輝自言︰「今次終於走啱位置，謙仔戲份重一點，讓我可以專心完成他的戲份後，輪到自己拍攝時，就以『快狠準』的方法處理，效果很好。」

不少新一代演員都是看張家輝電影成長，劉俊謙都不例外。（梁碧玲 攝）

家輝更即場反問劉俊謙︰「你覺唔覺得我拍自己好求其，拍你好認真吖？」劉俊謙都認同有這感覺。張家輝︰「在片場，就是導演的我要遷就演員的我，演員的我要遷就導演的我，我其實冇得揀，那一刻是瘋狂的，但絕不可以放棄，要演繹到那場戲的指標，反而拍他的戲份時會比較專注。」

問到張家輝睇中找劉俊謙的原因，「至少穿起醫生袍要似醫生。」（《贖夢》劇照）

張家輝即場反問劉俊謙︰「你覺唔覺得我拍自己好求其，拍你好認真吖？」（梁碧玲 攝）

追夢追到要用尿袋？

對於新一代演員，大家都是看張家輝的電影成長，劉俊謙都不例外︰「《激戰》、《証人》好深刻，所以今次答應演出，除了故事吸引，另一原因是可以跟家輝哥合作。」要數最深刻一幕，在精神病院的對話是最難處理。「這場戲家輝哥好激動，但他同時間又要兼顧導演工作，完成了又要自己喊cut，抽番自己出來看Play Back，他就是一直在這個狀態下進進出出，我在側邊看印象好深刻。」

這場精神病院戲，令劉俊謙讚歎張家輝的自導自演能力。(《贖夢》影片截圖）

劉俊謙都有興趣當導演，但坦言不會選擇自導自演。（梁碧玲 攝）

電影的主題是發夢，身為創作人，兩位都喜歡發夢的感覺，劉俊謙︰「有時個夢太正，但急尿紮醒了，去完廁所上床都會回想個夢境，希望可以延續到繼續發落去。」此刻張家輝又爆笑料︰「點解唔用水袋呢？」兩位頓時笑到失控。張家輝都愛發夢，但他覺得演員的工作都似發夢，可以暫時逃離現實的狀況。「演繹一個角色，可以兩、三個月都沉醉當中，到演完會唔捨得，因為又要返到現實世界面對現實。」