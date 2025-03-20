破地獄︱衛詩雅周家怡未睇加長版　笑言：大家唔好期望係破地獄2

香港史上最賣座電影《破．地獄》早前宣布推出加長版，鐵定於4月4日清明節上映，新版本將會加入原上映版被刪剪的劇情角色，岑珈其與谷德昭飾演的角色將首度曝光！《破．地獄》女主演團隊今日（20日）出席惜食堂義工活動，衛詩雅、周家怡、韋羅莎、劉若寶及「阿杰」周芷慧代表劇組出席，與惜食堂一眾服務對象親身接觸、並參與派飯派米等義工服務。

《破．地獄》女主演團隊衛詩雅、劉若寶、周家怡、「阿杰」周芷慧與韋羅莎（右起）一同出席惜食堂義工活動。（葉志明 攝）

《破．地獄》女主演團隊到惜食堂做義工，過程非常享受亦玩得開心。（葉志明 攝）

《破．地獄》女主演團隊到惜食堂做義工，過程非常享受亦玩得開心。（葉志明 攝）

衛詩雅與周家怡於活動上接受傳媒訪問時，均表示不時參與義工服務，更互派高帽大讚對方人美心善！衛詩雅更表示家怡為圈中罕有的單身貴族：「其實唔使介紹對象，我相信家怡依家自己篩選緊！」家怡則笑言多謝外界關心：「大家好驚我自己一個單身到老，但我今日識咗惜食堂，我唔驚喇！」衛詩雅隨即笑言：「第時我會嚟派飯畀妳，周姑娘妳嚟食飯喇！」表示與一眾長者在惜食堂接觸，氣氛樂也融融。

衛詩雅與周家怡接受傳媒訪問，互相派高帽大讚對方人美心善。（葉志明 攝）

衛詩雅早前再次擺酒，更邀得YT周殷廷驚喜現身演唱，衛詩雅表示老公一直喜歡周殷廷，希望能夠搭路邀請到婚宴，但衛詩雅表示本身與周殷廷並不認識，但膽粗粗邀請後竟獲YT馬上答應：「我本身唔識佢，佢一收到短訊就即刻答應！我想畀個驚喜老公，於是就話YT冇覆我，去到當日我老公都唔知。我上台就話想送一首YT嘅歌畀佢、練咗好耐，我老公見我要唱歌就滴晒汗、好擔心，音樂一起第一句我咪嘴，YT一路唱、一路就喺樓梯行落嚟，我老公就好開心！YT落到嚟，我老公就冇望過我，直到喺台上影合照，都仲黐住YT，我呢啲『第三者』咪識做行開啲囉！」本來衛詩雅希望周殷廷能演唱《三生有幸》，然而YT細心表示歌詞未必適合婚禮，所以改唱《My Everything》。

衛詩雅雖煞與YT周殷廷本來並不認識，但邀請對方到婚禮演唱時，YT隨即一口答應！（葉志明 攝）

《破．地獄》即將推出加長版，衛詩雅與周家怡受訪時均表示尚未觀看加長版內容，據指飾演黃子華女友的周家怡，戲份亦會增加，家怡則表示：「加返道生（黃子華 飾）個背景，我又會開解下佢，但結局保留正面嘅，祖師爺保佑我個BB仲喺到嘅，大家唔駛擔心太傷感。」衛詩雅則笑言：「大家又唔好期望太高，好似睇『破地獄2』咁，係多少少枝節咁。」

衛詩雅與周家怡均表示未睇《破．地獄》加長版，但笑言不要當成「破地獄2」。（葉志明 攝）

衛詩雅與周家怡均表示未睇《破．地獄》加長版，但笑言不要當成「破地獄2」。（葉志明 攝）

日前衛詩雅憑《破．地獄》於芝加哥亞洲躍動電影節獲得「傑出演員獎」，為新作帶來的第六項演技殊榮，今日更為宣傳繼續諗新花招，幫自己訂造一式三件「HELLO」祖師爺的T裇：「因為《破．地獄》宣傳咗咁耐，着咩衫都有啲難諗，所以做咗三件。」至於加長版的票房會否在計算在目前紀錄上，周家怡笑言希望突破2億，衛詩雅則表示得到觀眾的喜愛比票房數字更重要！