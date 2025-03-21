摘星廚神｜木村拓哉自薦柒金髮　跟名廚撞造型︰嚇到手機差點滑下

由木村拓哉、鈴木京香主演的日劇《摘星廚神》，相隔五年再度以電影版《摘星廚神*巴黎夢》與觀眾見面，故事講到自從「Grand Maison Tokyo」餐廳在日本獲得米芝蓮三星後，尾花夏樹（木村拓哉 飾）、早見倫子（鉉木京香 飾）決定遠赴法國巴黎開設新餐廳，誓要成為於法國首位拿到三星殊榮的日本廚師。而木村為這個角色設計時，在沒有任何參考下，靈機一觸想染金髮，意想不到原來這個造型，竟然跟日本首位於法國拿到三星殊榮的廚師小林圭一樣。

木村為這個角色設計時，在沒有任何參考下，靈機一觸想染金髮。（《摘星廚神*巴黎夢》劇照）

電影在巴黎取景。（《摘星廚神*巴黎夢》劇照）

事源當木村拓哉在開拍前，一直思考著角色在這段時間的變化，木村拓哉︰「當時我就在想『尾花這傢伙現在應該是什麼樣子呢？』以尾花夏樹這個人來說，他絕對不會是一個被形容為『還是跟以前一模一樣呢！』的人吧。作為在巴黎生活的日本人，我想說『是不是該放開手腳試試？』於是就鼓起勇氣，人生第一次把整頭給漂金了！」

兩位男神，木村拓哉與小林圭正式見面。（電影官方圖片）

小林圭在國際上獲獎無數。（小林圭＠IG）

沒料到這一染，竟意外地與首位在巴黎拿下米芝蓮三星，又剛好擔任本片料理監修的日本主廚「小林圭」撞髮色，此刻木村拓哉也感到驚訝︰「我知道在巴黎有位拿到米芝蓮三星的日本主廚，但我並不知道小林圭的外貌，結果在試裝結束後，我才突然想到要搜尋圖片，當下差點嚇到手滑把手機摔下來。」

其實要在法國，以外地人身份獲得「三星」，幾乎可以說是奇蹟。至今五年過去，在法國米芝蓮指南中，唯一由亞洲人主理的「三星」餐廳仍然只有「Restaurant KEI」。電影以被譽為世界頂尖的法國料理發源地巴黎為背景，訴說尾花等人為了挑戰成為首位亞洲人獲得「三星」的目標的故事。

故事重返主角尾花夏樹與早見倫子的初遇之地巴黎拍攝。（《摘星廚神*巴黎夢》劇照）

而從電視劇版開始算起，五年間又正正經歷疫情，但木村就表示，正因為有了這段強制的空白期，我們才能在製作出《摘星廚神．巴黎夢》的故事。「雖然隔了好一段時間，但當我回到片場時，看到有曾經共演的每一位演員，還有以塚原亞由子導演為首的工作人員也在那裡，看到大家對作品本身的熱情沒有冷卻，這一切讓我非常高興。在我之前參與的作品中，總是會有某些演員因檔期問題而無法參興續集拍攝，但這次沒有這種情況，我很感恩大家能夠再次聚在一起。」

大量法文對白，令木村單是講對白，都講到成身汗。（《摘星廚神*巴黎夢》劇照）

不過最令木村感吃力是要大講法文，由於故事重返主角尾花夏樹與早見倫子的初遇之地巴黎拍攝，因此片中法文台詞幾乎與日文台詞量相當，演員們為此都接受高強度法文訓練。木村拓哉︰「訓練的強度超乎想像，我們只能不斷重複練習，然後在正式拍攝時呈現出來。每次拍攝結束後，衣服內側都被汗浸透了！」