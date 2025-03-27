金像獎2025︱陳卓賢首擔正提名最佳新演員　邱彥筒成唯一女候選人

香港電影金像獎協會（大會）每年為誌國際華語影壇盛事「香港電影金像獎」頒獎典禮盛大舉行，特別編印紀念特刊，今年於二月中旬公布「第四十三屆香港電影金像獎」提名名單後，隨即邀請應屆「最佳導演」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「新晉導演」候選人為特刊拍攝造型照。在今天(27日)為4月27日舉行的頒獎典禮倒數一個月之際，大會率先發放榮獲「最佳新演員」提名的劉偉明、陳卓賢、蘇文濤、吳祉昊及邱彥筒（按大會提名名單排序）的獨立造型照。

陳卓賢憑首部主演電影《久別重逢》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

本屆「最佳新演員」五強之中，人氣女團COLLAR成員邱彥筒是唯一的女候選人。她在《寄了一整個春天》中飾演一個天生口吃缺乏自信的名校女學生，表面上她是老師眼中的清純少女，由於父母經常不在身邊而感到寂寞，希望得到關注和渴望愛情，暗地裡跟同班好友大膽經營出售內褲，以為可藉此獲得買家的愛慕。為了演好這部首登大銀幕之作，邱彥筒無論在角色造型或性格上都摒棄前衛型格歌手的形象，且以投入及突破的演出獲得本屆「最佳新演員」的候選資格。連同由她主唱的本片主題曲「㪐㩿」同時入圍「最佳原創電影歌曲」獎項，初戰金像獎已獲得兩項提名，實在難能可貴。

Marf邱彥筒憑首部主演電影《寄了一整個春天》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

Marf邱彥筒憑首部主演電影《寄了一整個春天》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

《久別重逢》男主角之一的陳卓賢也是另一位以人氣組合MIRROR成員/ 歌手身份首次在電影中擔正而榮獲提名本屆「最佳新演員」，他同時憑藉與鄭伊健合唱此片同名主題曲候選「最佳原創電影歌曲」兩個獎項。陳卓賢在戲中飾演一位沉默寡言又醉心音樂的年青人，喜歡彈奏樂曲以抒發情感及想法。他雖曾在電視劇飾演過學生，然而這次與鄭伊健分飾同一個角色的年青純粹版本及成年後人生失意版本，需要相當的演技來說服觀眾投入並認同二者是同一人，極具挑戰性。

陳卓賢憑首部主演電影《久別重逢》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

小說作家劉偉明以筆名「喬靖夫」而為人所知，參演《九龍城寨之圍城》飾演身懷好武功的城寨大牌檔東主。劉偉明自少學習空手道、跆拳道及詠春，曾為香港電台拍攝與功夫相關的紀錄片，具備幕前演出經驗。劉偉明在此片中戲份雖然不多，但角色性格鮮明，他以真功夫與任賢齊及洪金寶對打的兩幕，讓觀眾留下深刻印象，也為他贏得首輪金像選民及評審青睞，成為本屆「最佳新演員」五強之一。

筆名喬靖夫的劉偉明憑超賣座動作電影《九龍城寨之圍城》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

筆名喬靖夫的劉偉明憑超賣座動作電影《九龍城寨之圍城》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

蘇文濤在接拍《爸爸》時年僅十六歲，首次參演便飾演一名精神分裂少年、弒母殺妹兇手。蘇文濤與戲中父母劉青雲及谷祖琳有多場對手戲，他不僅未被「雙親」的演技壓倒，反而以簡單純真的演繹讓其角色更具立體感。在本月初他於「香港電影導演會年度大獎」中獲選為「最佳新演員」，並在剛舉行的「第十八屆亞洲電影大獎」中獲提名同一獎項，這些成績有助增強他在本屆金像獎爭取成為「最佳新演員」的信心。

蘇文濤憑首部主演電影《爸爸》入圍金像獎「最佳新演員」獎，接拍時更年僅16歲。（資料圖片）

蘇文濤憑首部主演電影《爸爸》入圍金像獎「最佳新演員」獎，接拍時更年僅16歲。（資料圖片）

另一位以素人身份角逐「最佳新演員」獎項的吳祉昊，在《看我今天怎麼說》中飾演失聰青年，本身也是失聰人士的他能夠在片中真實地呈現聾人文化與身份認同的故事。吳祉昊性格外向及有表演慾望，雖然從未拍戲，但自小學習舞蹈並曾加入舞團，累積不少舞台經驗，讓他首次參與電影演出時能自然投入，順利獲得「最佳新演員」提名。

素人演員吳祉昊憑首部主演電影《看我今天怎麼說》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

素人演員吳祉昊憑首部主演電影《看我今天怎麼說》入圍金像獎「最佳新演員」獎。（資料圖片）

「第四十三屆香港電影金像奬」獲得各大機構鼎力支持及贊助，包括：場地贊助：康樂及文化事務署、大會指定電視台及電視製作伙伴：香港電視娛樂有限公司(ViuTV)及MakerVille、海外播放機構：映嘉娛樂及Starhub+、耀目贊助：溥儀眼鏡、盛饌支持：foodpanda香港、大會指定銀行及信用卡贊助：渣打銀行(香港)有限公司、大會美髮造型贊助：Dyson Beauty、大會指定化妝贊助：NARS、迷之贊助：MemeStrategy、特刊珠寶贊助：GRAFF、商品合作伙伴：sensory ZERO、CASETiFY及駱駝牌水壺、酒店伙伴：香港麗晶酒店、媒體伙伴：MING’S、明報周刊、Vogue Hong Kong及hkmovie6、廣告伙伴：領彩有限公司及香港誠品文化有限公司、特刊拍攝場地伙伴：邵氏影城及香港知專設計學院、大會網絡平台直播伙伴：小薯茄，以及後期製作伙伴：匯影影視製作有限公司。

特別鳴謝香港電影化妝師及髮型師協會為本屆金像獎提供髮型及化妝支援。