三命︱何啟華無緣被杜琪峯訓話　肥腸：憑杜Sir表情判斷演成點

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》，將於3月31日在ViuTV正式啟播，劇集由香港殿堂級導演杜琪峯、游乃海及朱淑儀監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，為銀河映像成立近30年以來首部拍攝的電視劇作。《三命》劇集今日（27日）舉行首播記者會，監製導演攜同蘇家樂、陳國邦、陳佩思、周秀娜、林愷鈴、伍詠詩、徐浩晶、胡子彤及阿Dee何啟華等一眾演員出席，分享這部製作經年的劇本拍攝，以及一同在影院中欣賞《三命》首集內容。

劇集《三命》由杜琪峯出品兼監製，同為監製的游乃海及朱淑儀與導演張家傑及黃偉傑出席記者會。（梁碧玲 攝）

《三命》男主角蘇家樂（中）與陳國邦亦有出席記者會。（梁碧玲 攝）

參演《三命》的何啟華與肥腸徐浩昌，亦出席記者會。（梁碧玲 攝）

《三命》主演何啟華、徐浩昌（肥腸）於記者會上接受傳媒訪問，談到劇集由殿堂級導演杜琪峯出品兼監製，何啟華表示未有機會被杜Sir訓話：「要交畀肥腸講，因為我係冇機會遇到杜Sir嘅！」肥腸表示監製未必時常在拍攝現場：「我哋唔知係有幸定不幸，冇機會受杜Sir教訓！不過事後會憑杜Sir嘅一個表情、點頭或者擰頭，去判斷自己演成點！有邊個唔想喺杜Sir嘅訓話之下成長，我哋好恨畀杜Sir鬧㗎！」阿Dee則笑言：「唉！到今日都未畀杜Sir鬧，要反省下點解！」

何啟華與肥腸徐浩昌接受訪問時，均表示渴望在杜Sir訓話之下成長！（梁碧玲 攝）

近日，何啟華大手斥資千萬入市大埔新樓盤兩個單位榮升業主，阿Dee受訪時表示因為家人緣故決定置業：「我自己一直有夢想，依家喺呢條路行得唔錯！但當日我可以行，都係因為我阿哥，孭起照顧屋企人嘅責任。我阿哥依家成家立室，一個家係佢嘅夢想，作為細佬係要全力協助，感恩阿哥當年畀呢個機會我！」阿Dee表示自己未必會入住相鄰單位，但笑言會用來收埋ERROR隊友：「嗰間係公司沉澱房！邊個藝人要沉澱下，就租畀佢住一排！（保錡有需要？）我麻麻地，呢個人未必交租！」

何啟華斥資千萬置業，其實是為了協助兄長成家立室。（梁碧玲 攝）

至於置業是否耗用積蓄，何啟華幽默地表示：「我自己都係睇新聞先知，原來我有一千萬嘅！我嚇親，諗緊其實係收埋咗喺邊！如果有人搵到，我可以分返10%畀佢！搵到記得聯絡我。」阿Dee透露按市值計算約為千萬：「要供嘅，梗係要啦，所以千祈唔好覺得我發咗達，有商演可以聯絡！」為供樓竟即場搲撈！