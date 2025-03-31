贖夢︱週末開畫票房330萬連續4日冠軍　張家輝率劉俊謙許恩怡謝票

張家輝自編自導自演新作《贖夢》，上映至今連續四天成為票房冠軍，截至昨天（30/3） 票房已達$3,370,754。過去一個週末假，家輝先後率戲中演員劉俊謙、朱晨麗、李凱賢（Brian）、許恩怡（Natalie）、袁富華、袁綺雯等等，四出謝票超過40場，過程中除與現場觀眾互動分享外，更預告已找相關人士幫忙，盡快聯絡蔡辛強和文醫生（戲中家輝和劉俊謙所飾角色）現身戲院，跟大家分享兩人的自身經歷。此外，謝票期間更有女觀眾向家輝公然表白，令現場更添一份溫馨愛意。

張家輝先後率領戲中演員劉俊謙、朱晨麗、李凱賢、許恩怡、袁富華、袁綺雯等等，四出謝票超過40場！（資料圖片）

張家輝先後率領戲中演員劉俊謙、朱晨麗、李凱賢、許恩怡、袁富華、袁綺雯等等，四出謝票超過40場！（資料圖片）

家輝、阿謙和朱朱連日來馬不停蹄的謝票，雖然有點疲累，但開心與現場觀眾近距離分享他們的觀後感。家輝坦言大家入場睇戲看得投入，是他們最想看見的畫面，一起喊、一起笑、一起驚、一起感動。

家輝感恩的說：「這些互動感覺真的要入戲院才能感受到，彼此有所共鳴，其中一位觀眾看了兩次《贖夢》剋服了睇驚嚇片的恐懼，也有一對男女朋友，女的看了幾分鐘；因感到驚嚇而離場，事後被看畢全場的男友笑罵她膽小，也有觀眾看得緊張，連爆谷也倒瀉地上，還撞親身旁的觀眾，這些都是大家看得投入的反應。其實我們這部電影不是甚麼嚇人的鬼片，只是題材上有一些驚嚇的原素配合，但度素不高，我也不希望大家因為被嚇怕而抗拒看這類電影，於我立場當然讓更多的觀眾入場，看到我們拍這部電影的心思和誠意。所以很開心見到有觀眾衝破自己，買飛入場連睇兩次來剋服心魔。」

張家輝坦言大家入場睇戲看得投入，是他們最想看見的畫面，一起喊、一起笑、一起驚、一起感動。（資料圖片）

此外，謝票期間觀眾反應熱烈，尤其見到兩代男神家輝和阿謙現身，阿謙給fans派福利，跟幸運的fans來個溫馨抱抱。家輝更甚，有fans用紙牌手寫對偶像的欣賞和愛意，且公然表白心聲：「鑽石與黃金，不及我對家輝真誠與真心。」當場令家輝甜到入心，且上前握手道謝。熱心嘅謙fans也特別給謙特製文醫生證件，很趣緻。

《贖夢》兩代男神張家輝和劉俊謙現身謝票。（資料圖片）

《贖夢》兩代男神張家輝和劉俊謙現身謝票。（資料圖片）

提到今次在網上與網民的互動宣傳也得到不少迴響，尤其令蔡辛強一角人氣冒起，戲未上已經成為佳話，為網友熟識，大家睇戲之餘亦期待蔡辛強和文醫生能夠有機會現身，跟大家分享自身的經歷。

家輝和阿謙異口同聲說本身也沒有阿強和文醫生的直接聯絡，但已透過相關人士召喚兩人現身。家輝有所憂慮的說；「阿強本身有精神狀況，而文醫生又有難言之隱，未知他們是否方便現身見大家！」阿謙也坦言跟大家一樣希望很快可以見到文醫生現身戲院同大家分享真實的經歷。」

張家輝攜同《贖夢》主演劉俊謙、許恩怡、朱晨麗及李凱賢一同謝票，現場觀眾反應熱烈！（資料圖片）

除了電影備受矚目外，家輝所唱的電影片尾曲《永遠的失眠》也令大家燒腦，當中包括戲中飾演暗戀文醫生的的Donna朱晨麗：「今次好開心能夠演出家輝哥的電影，而且初嘗謝票與觀眾互動的感受，還要腦海中不時浮現家輝哥唱的「永遠的失眠」，我成日很順口的哼唱著⋯⋯」

片尾歌的魔力加上家輝具唱歌的底子，令一眾fans主動為家輝check紅館期，發現6月份連置台仍有九天檔期空著，建議家輝開演唱會。朱朱（朱晨麗）第一個舉手附和，而家輝認真的說：「都可以試下，到時我應該要定期性練歌，但近排我喉嚨唱歌唱得太多有繭，須要先休息一下才作打算。」大家則要拭目以待了。

張家輝主唱《贖夢》主題曲〈永遠的失眠〉不止燒腦而且洗腦！（資料圖片）

此外，在戲中以一臉鬍鬚光頭Look出現的阿痴一角，令大家認識Hip Hop 組合廿四味成員之一的李凱賢Brian和戲中一開場便帶給大家驚嚇的許恩怡Natalie，兩人有感即場謝票能感受到觀眾的直接反應，很有滿足感；且發覺入場的觀眾年齡層很廣泛，很開心這類別的電影也很受眾歡迎。Brian表示這次多得家輝哥為他設計這角色和造型，讓觀眾認識他，且透露原來這造型是倒模的；但他主動提出剃光頭，而且還是家輝哥親手落刀，很珍貴的一刀。而許恩怡也稱當日家輝哥跟她聊這個角色時，也覺很有難度，沒想到家輝哥心目中早預她演出，她所演的一場是整部電影中最花錢的一幕，拍出來的效果非常震撼，也有很大的迴晌，所以她也感到很開心。而李凱賢承諾有機會會帶戲中的囡囡在銅鑼灣祟光門口跳舞、許恩怡則盪著鞦韆謝票，答謝大家的支持。

朱晨麗亦與許恩怡一同為《贖夢》謝票。（資料圖片）

朱晨麗罕有主演電影，努力四出為《贖夢》謝票。（資料圖片）

朱晨麗亦與許恩怡一同為《贖夢》謝票。（資料圖片）

許恩怡與Brian李凱賢為《贖夢》謝票。（資料圖片）