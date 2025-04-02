壯志凌雲｜韋基馬肺炎離世終年65歲　湯告魯斯特邀演續集成遺作

活躍於上世紀80及90年代荷里活男星韋基馬（Val Kilmer），於美國時間星期二（1/4）離世，終年65歲。女兒Mercedes Kilmer回覆傳媒指爸爸死因是肺炎 。韋基馬的成名作為1986年《壯志凌雲》（Top Gun）中飾演Iceman一角，與湯告魯斯（Tom Cruise）並肩作戰。2014年傳出患上喉癌後，全面息影休養。36年後，湯告魯斯開拍續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）專誠找他客串一角，成為遺作。

韋基馬成名作為1986年《壯志凌雲》（Top Gun）中Iceman一角。（《壯志凌雲》劇照）

荷里活男星韋基馬於上世紀80年代中入行，憑《壯志凌雲》（Top Gun）嶄露頭角，到1995年更榮升男主角，接棒演蝙蝠俠，憑《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever）成為世界級明星，可惜因票房不濟以及其怪脾氣影響，只擔任一集就被易角，由佐治古尼（George Clooney）接任。

雖然《新蝙蝠俠─不敗之謎》口碑平平，但韋基馬仍憑著這個家傳戶曉的角色而爆紅。（劇照）

2014年韋基馬患上喉癌，2017年《The Hollywood Reporter》披露他經過兩年與喉癌戰鬥期間，接受了化療和兩次氣管手術，而手術後令他的聲音變得沙啞，並且有呼吸急促的後遺症。2021年，透過人工智能技術，利用他聲音的音頻檔案將他的聲音重現出來。